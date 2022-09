Οικονομία

Ρεύμα - Φυσικό αέριο: Πλαφόν με... εξαιρέσεις σχεδιάζει η Κομισιόν

Τι περιλαμβάνει το πρώτο πακέτο προτάσεων της Κομισιόν σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters. Βασικός άξονας του σχεδίου και η μείωση της κατανάλωσης.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμής για ορισμένους ηλεκτροπαραγωγούς που δεν λειτουργούν με φυσικό αέριο, σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν που επικαλείται το Reuters.

«Μια παρέμβαση θα εισαγάγει όριο τιμής για τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος (σ.σ. λιγνίτης, ΑΠΕ κ.τλ.) από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με αέριο», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο ανοίγει μια πρώτη βεντάλια πιθανών πολιτικών επιλογών.

Στόχος της παρέμβασης είναι να διαχωριστούν οι εμπορικές αποδόσεις της εν λόγω ηλεκτροπαραγωγής από την τρέχουσα τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει εκτιναχθεί ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου, προσθέτει το έγγραφο (σ.σ. σήμερα όλοι οι παραγωγοί πληρώνονται με βάση την τιμή του ακριβότερου, δηλαδή του φυσικού αερίου).

Το όριο στην τιμή σε συγκεκριμένες τεχνολογίες θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικούς πόρους για τα κράτη που στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν από τις κυβερνήσεις θεσπίζοντας μέτρα για τον περιορισμό των λιανικών τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, στις επικείμενες ευρωπαϊκές προτάσεις σχετικά με παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, συνεχίζει το έγγραφο, προτείνεται να περιλαμβάνονται μέτρα που θα ευνοούν τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

«Το σημείωμα παρουσιάζει μια πρώτη δέσμη μέτρων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του αντίκτυπου των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές», αναφέρει το έγγραφο, προσθέτοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν γρήγορα ούτως ώστε να υπάρξει «άμεσο όφελος» κατά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Το έγγραφο περιγράφει τις προτάσεις ως πρώιμη αξιολόγηση επιλογών για πρωτοβουλίες της ΕΕ και όχι ως επίσημη πρόταση πολιτικής. «Το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνδυασμού αυτών των συστατικών στοιχείων», καταλήγει. Ο προτεινόμενος συνδυασμός περιλαμβάνει: να μειωθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, να θεσπιστεί πλαφόν στην τιμή και παράλληλα να ληφθούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τους φουσκωμένους λογαριασμούς.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να περιορίσουν τη χρήση φυσικού αερίου αυτό τον χειμώνα. Ωστόσο, αν και ορισμένες κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, εντούτοις δεν έχουν ενώσει τις προσπάθειές τους για να το πετύχουν από κοινού.

