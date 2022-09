Τοπικά Νέα

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: ανατροπή αυτοκινήτου στην Αγίου Δημητρίου (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε σε περιοίκους και Αρχές για την τύχη του οδηγού του οχήματος που ανατράπηκε.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Τριανδρίας.

Οδηγός, γύρω στις 4 τα ξημερώματα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε πάνω σε κολώνα με σφοδρότητα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να αναποδογυρίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ο οποίος είναι 30 ετών και βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο.

Φέρει μόνο ελαφρά τραύματα και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο.

