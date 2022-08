Κοινωνία

Ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/8) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Μαλακάσας και στο ρεύμα προς τη Λαμία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βρεθούν στο οδόστρωμα τα προϊόντα που είχε φορτωμένα στο συρόμενο.

Συνέπεια του ατυχήματος ήταν επίσης να κλείσει μία λωρίδα κυκλοφορίας και η ΛΕΑ, ενώ η κίνηση διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

Στο σημείο βρέθηκαν και αυτοκίνητα της εθνικής οδού.

πηγή: lamiareport.gr.

