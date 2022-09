Οικονομία

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Μιχαηλίδου: δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί με voucher (βίντεο)

Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης. Τι είπε για τις θέσεις σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Τι ισχύει για τα επιδόματα και την προπληρωμένη κάρτα. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι για τον “Προσωπικό βοηθό”.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ερωτηθείσα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είπε πως καλύφθηκαν 111.000 θέσεις, όσες ήταν και οι αιτήσεις των δικαιούχων, βάσει των όρων του προγράμματος, προσθέτοντας πως φέτος οι θέσεις είναι κατά 32% περισσότερες από το 2019 και μάλιστα αφορούν οικογένειες με μεγαλύτερα εισοδήματα από προηγούμενα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οικογένεια μέσου εισοδήματος, με 32.000 ευρώ και 2 παιδιά, μπόρεσε και πήρε voucher, ενώ πριν τρία χρόνια δεν μπορούσε να πάρει, έχοντας εισόδημα 27.000 ευρώ και πάνω».

«Δεν έμεινε κανένα παιδί δικαιούχου voucher εκτός παιδικού σταθμού. Η αξωιματική αντιπολίτευση βαφτίζει το πορτοκάλι όχι μανταρίνι, αλλά καρέκλα», είπε η Υφυπουργός Εργασίας, λέγοντας πως σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται να προκληθεί σύγχυση, καθώς γίνεται αναφορά για 30.000 παιδιά που έμειναν χωρίς voucher, «βάζοντας σε μια ανακοίνωση όλες τις θέσεις και των βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ κτλ.»

«Για τις θέσεις σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ έχει αυξηθεί το κονδύλι κατά 15 εκατομμύρια ευρώ και δίνονται διπλάσια κουπόνια για παιδιά με αναπηρία, από 4.500 έγιναν 9.000 κουπόνια, τα οποία κοστίζουν παραπάνω από τα άλλα κουπόνια, καθώς απαιτούνται λογοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες που να στηρίζουν τα παιδιά», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ερωτηθείσα σχετικά με την προπληρωμένη κάρτα και την πληρωμή μέσω αυτής μιας σειράς επιδομάτων, η Υφυπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε πως «στην προπληρωμένη κάρτα, που αφορά περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους, θα περιλαμβάνονται μια σειρά από επιδόματα, όχι όμως τα αναπηρικά επιδόματα».

Σχετικά με το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι την Δευτέρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των αιτήσεων, αναφέροντας πως «έγιναν 2.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 1.600 ήταν πλήρεις. Σε πρώτη φάση, καθώς είναι πιλοτική, θα υπάρξουν 1.000 “Προσωπικοί βοηθοί”. Tην Δευτέρα θα γίνει η ενημέρωση των δικαιούχων».

