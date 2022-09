Πολιτική

Κύπρος: Παραδόθηκε κυβερνητικό αεροσκάφος από την Ελλάδα (εικόνες)

Σε ειδική τελετή παραδόθηκε το κυβερνητικό αεροσκάφος από την Ελλάδα προς την Κύπρο.

Το δικό της κυβερνητικό αεροσκάφος έχει από σήμερα στη διάθεσή της η Κύπρος μετά και την επίσημη τελετή παράδοσης - παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, και τη δωρεά του από την Ελληνική Κυβέρνηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτή την κίνηση αλληλεγγύης προς την Κύπρο. H Κύπρος στάθηκε πάντα δίπλα στο πλευρό της πατρίδας μας όταν δοκιμαστήκαμε πρόσφατα, σε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την πολύ γενναιόδωρη δωρεά σας που αφορά την περιοχή του Ματιού, μία φυσική καταστροφή που τόσο μας πόνεσε και συγκλόνισε τον Ελληνισμό. Θα βρεθούμε σύντομα στη θεμελίωση των κατοικιών που θα καλύψουν τις ανάγκες συμπολιτών μας που έχασαν το σπίτι τους εκείνη τη φρικτή βραδιά.

Είμαστε σε θέση σήμερα να προσφέρουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό το αεροσκάφος και πέραν της προφανούς εξυπηρέτησης του Προέδρου, των κυβερνητικών στελεχών. Να τονίσω και το πόσο σημαντικό θεωρώ το γεγονός ο Πρόεδρος της Κύπρου να μπορεί να ταξιδεύει με ένα αεροπλάνο, το οποίο έχει επάνω το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Κυπριακή και την Ευρωπαϊκή σημαία. Είναι κι αυτό μία ένδειξη κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και χαιρόμαστε που είμαστε σε θέση, στα πλαίσια και του δικού μας εξορθολογισμού του στόλου των κυβερνητικών αεροσκαφών, να προχωρήσουμε σε αυτή την ενέργεια. Καλοτάξιδο, λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει βαρύ πρόγραμμα του Προέδρου τους επόμενους μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει τόπο.

Και βέβαια, Αρχηγέ, να ευχαριστήσουμε και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που σε πρώτη φάση μέχρι που να εκπαιδευτούν τα πληρώματα θα παρέχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεται για να πετάτε με ασφάλεια πάνω απ΄ όλα και με ταχύτητα.

Να ευχαριστήσω και την ΕΑΒ, η οποία υπερέβαλε εαυτόν για να μπορούμε να έχουμε το αεροπλάνο ετοιμοπαράδοτο, με καινούριες δεξαμενές οι οποίες αυξάνουν σημαντικά την εμβέλεια για να μπορείτε να πετάτε -ας πούμε- χωρίς στάση από την Κύπρο στις Βρυξέλλες που είναι το πιο συνηθισμένο ταξίδι το οποίο καλούμαστε να κάνουμε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το αεροσκάφος που παραδόθηκε σήμερα στην Κυπριακή Κυβέρνηση, αφού πρώτα η Ελληνική Κυβέρνηση είχε παραλάβει δωρεάν από τη γαλλική αεροπορική εταιρία Dassault, που μεταξύ άλλων κατασκευάζει και τα μαχητικά Rafale, κυβερνητικό αεροσκάφος τύπου Falcon, στο πλαίσιο υποχρέωσής της σε Αντισταθμιστικά Ωφελήματα.

Ειλικρινείς ευχαριστίες στην Ελληνική Δημοκρατία και τον @PrimeministerGR για τη γενναιόδωρη δωρεά πολιτικού αεροσκάφους στην Κύπρο. pic.twitter.com/2Al9Whx6ve — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 2, 2022

«Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, βεβαίως σε σας και στην Κυβέρνηση την Ελληνική γι΄ αυτή τη γενναιόδωρη συνεισφορά στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Η Κύπρος είναι μια απομονωμένη νήσος και δεν έχουμε τη συνδεσιμότητα που έχει η Ελλάδα. Ήταν ένα πρόβλημα για τον εκάστοτε Πρόεδρο και γενικότερα για την Κυβέρνηση κι αυτή η σημαντική δωρεά της Ελληνικής Κυβέρνησης, δίνει άλλες διαστάσεις και στο χρόνο του Προέδρου ή κάποιων Υπουργών ή ακόμα και σε έκτακτες ανάγκες για ανθρωπιστικούς λόγους.

Γι΄ αυτό και νιώθω την ανάγκη για άλλη μια φορά, Κυριάκο μου και αγαπητέ Νίκο, να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσα στο κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοσυμπαράστασης που διακρίνει τις σχέσεις μας. Αυτή η σημαντική δωρεά θα συμβάλλει τα μέγιστα στην καλύτερη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τα πληρώματα των Πυροσβεστικών αεροσκαφών που εδρεύουν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν την θερινή περίοδο για την κατάσβεση των πυρκαγιών: «Η ΕΑΒ μας υποστήριξε και καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και καθώς είμαστε εδώ στην Ελευσίνα, στην έδρα και των πυροσβεστικών μας αεροσκαφών, των Canadair 215, των πιο παλιών αεροσκαφών μας, να εκφράσω ακόμα μία φορά τις ευχαριστίες μου στην Πολεμική μας Αεροπορία, στους τεχνικούς μας οι οποίοι κάθε βράδυ δουλεύουν, χωρίς να κοιμούνται, για να είναι τα αεροπλάνα ετοιμοπαράδοτα και βέβαια στην ΕΑΒ η οποία αναλαμβάνει τις πιο βαριές συντηρήσεις για να μπορούν τα αεροσκάφη τα οποία είναι σχετικά παλιά να πετούν πάνω απ’ όλα με ασφάλεια για τους χειριστές τους».

Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για τις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους αλλά και για τις πτητικές ικανότητες και βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και είχαν συνομιλία με το νέο πλήρωμα με το οποίο έχει επανδρωθεί.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, Γιάννης Κούτρας.

Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα σήμερα τον Πρόεδρο @AnastasiadesCY. Η Ελληνική Δημοκρατία παρέδωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα από τα κυβερνητικά μας αεροσκάφη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτή την κίνηση αλληλεγγύης προς την Κύπρο. https://t.co/co41JIntlB pic.twitter.com/BrNWf9EhZz — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 2, 2022

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην τελετή αλλά και κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα με το νέο αεροσκάφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με προορισμό την Κύπρο συνόδεψαν ο Υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, ο Αναπληρωτής Υπουργός στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πέτρος Δημητρίου, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παντελής Παντελίδης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Ταξίαρχος της Εθνοφρουράς Κύπρου, Μάριος Φλωρίδης και ο Διοικητής της Προεδρικής Φρουράς, Ιωάννης Τελώνης.

