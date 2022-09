Πολιτική

Μητσοτάκης για Τουρκία : Στις ρητορικές ακρότητες απαντάμε με το διεθνές δίκαιο

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, κατά την συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Κύπρου, για την ενεργειακή κρίση και τις σκέψεις της ΕΕ για συλλογικά μέτρα.

«Ελπίζουμε, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες -όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές- διότι χωρίς ευρωπαϊκή αντιμετώπιση είναι πολύ δύσκολο να τιθασεύσουμε αυτή την εκρηκτική άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. «Χαίρομαι προσωπικά, ως Έλληνας πρωθυπουργός, που πολλές από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν σήμερα αντικείμενο επεξεργασίας από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Επισημαίνω, όμως, ότι έχουμε αργήσει και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος» πρόσθεσε.

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο απαντάμε στις όποιες ρητορικές ακρότητες της Τουρκίας οι οποίες, δυστυχώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. «Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι εμείς, καθ' οποιοδήποτε τρόπο, θα αλλάξουμε την υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα» είπε.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, αναφερόμενος στη δωρεά του αεροσκάφους από την ελληνική κυβέρνηση είπε «εκ μέρους τόσο του κυπριακού λαού, όσο και της κυβέρνησης, αλλά και του ιδίου προσωπικά, θέλω θερμά να σάς ευχαριστήσω. Ήμασταν ίσως η μόνη εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, που δεν υπήρχε το μεταφορικό μέσο του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και το σημαντικότερο είναι, λόγω της απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα σύνηθες ταξίδι στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να σημαίνει έξτρα δύο μέρες στην επίσκεψη».

«Πολύ ορθά έχετε επισημάνει και χαίρομαι ειλικρινά γιατί πολλές από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε υιοθετούνται. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβάλλονται, πλείστες όσες των οποίων δυστυχώς δεν είναι στοχευμένες, πλήττουν κατά κύριο λόγο τα ευρωπαϊκά κράτη, αντί που ο στόχος θα έπρεπε να ήταν το καθεστώς της Ρωσίας που είναι και υπαίτιο για τον πόλεμο» πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν τον εξής διάλογο:

«Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα, σε μια πολύ ευτυχή συγκυρία, καθώς η Ελληνική Δημοκρατία θα παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα από τα κυβερνητικά μας αεροσκάφη. Είναι η ελάχιστη ανταπόδοση στη σταθερή γενναιοδωρία της Κύπρου η οποία στάθηκε δίπλα στην πατρίδα μας και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από το να διευκολύνεται στις μετακινήσεις του ο Κύπριος Πρόεδρος, τα φτερά, το όνομα της Κύπρου, η σημαία της Κύπρου, να αποτυπώνεται σε ένα κυβερνητικό αεροσκάφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις οι οποίες, δυστυχώς, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, στο μέτωπο της οικονομίας τουλάχιστον, προδιαγράφονται ζοφερές. Ελπίζουμε, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες -όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές- διότι χωρίς ευρωπαϊκή αντιμετώπιση είναι πολύ δύσκολο να τιθασεύσουμε αυτή την εκρηκτική άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου. Χαίρομαι προσωπικά, ως Έλληνας πρωθυπουργός, που πολλές από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν σήμερα αντικείμενο επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνω, όμως, ότι έχουμε αργήσει και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.

Θα συζητήσουμε, βέβαια, και τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου. Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο απαντάμε στις όποιες ρητορικές ακρότητες της Τουρκίας οι οποίες, δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι εμείς, καθ' οποιοδήποτε τρόπο, θα αλλάξουμε την υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Επομένως και πάλι, καλώς ήρθατε και χαίρομαι που σας υποδέχομαι ακόμα μια φορά στην Αθήνα.

Νίκος Αναστασιάδης: Φίλε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση και ιδιαίτερη ευαισθησία που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία την πάρα πολύ σημαντική δωρεά της Ελληνικής Κυβέρνησης. Και συνεπώς, εκ μέρους τόσο του κυπριακού λαού, όσο και της Κυβέρνησης, αλλά και του ιδίου προσωπικά, θέλω θερμά να σάς ευχαριστήσω. Ήμασταν ίσως η μόνη εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, που δεν υπήρχε το μεταφορικό μέσο του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και το σημαντικότερο είναι, λόγω της απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα σύνηθες ταξίδι στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να σημαίνει έξτρα δύο μέρες στην επίσκεψη.

Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε αποφασίσει αυτή τη δωρεά -και ιδιαίτερα τώρα που αποχωρώ της Προεδρίας και δεν θα υπάρχει κανένας να μεμψιμοιρεί ότι το έκανα για τον ίδιο- αλλά αυτό το αεροπλάνο δεν θα είναι μόνο για τη μεταφορά του Προέδρου, κυβερνητικών στελεχών, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις που απαιτούνται για ανθρωπιστικούς, λόγους υγείας κλπ. Συνεπώς, είναι οι ευγνώμονες ευχαριστίες μου μια γνήσια έκφραση αυτού που ακριβώς είχε ανάγκη η Κύπρος και για πολλούς και διάφορους λόγους δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Είναι την ίδια ώρα μια -αν θέλετε- ανταπόδοση της αμοιβαιότητας που υπάρχει μεταξύ μας τις κρίσιμες ώρες. Και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα είμαι και πάλι στην Αθήνα για να βάλουμε τον θεμέλιο λίθο του συνοικισμού στο Μάτι, μια σημαντική, κατά τη άποψή μου, συνεισφορά σε όσους υπέστησαν τότε τις τραγικές συνέπειες μιας απρόβλεπτης πυρκαγιάς.

Όμως, πολύ ορθά έχετε επισημάνει ότι η ευκαιρία που δίνεται σήμερα, ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της συνεχιζόμενης κατάστασης με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών μαζί θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που χρήζουν συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις απειλές που δέχεται τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα και όχι μόνο, από μία κατά τ' άλλα υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ορθά έχετε επισημάνει και χαίρομαι ειλικρινά γιατί πολλές από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε υιοθετούνται. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβάλλονται, πλείστες όσες των οποίων δυστυχώς δεν είναι στοχευμένες, πλήττουν κατά κύριο λόγο τα ευρωπαϊκά κράτη, αντί που ο στόχος θα έπρεπε να ήταν το καθεστώς της Ρωσίας που είναι και υπαίτιο για τον πόλεμο.

Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συντονισμένα κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι για τους τεχνοκράτες, γιατί έχουν και πολιτική διάσταση. Κατά τ'άλλα, νομίζω ότι η στενή μας συνεργασία στην αντιμετώπιση των απειλών, αλλά και της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της περιοχής, είναι σημαντικότατες και για τις χώρες μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί πραγματικά η στενή μεταξύ μας συνεργασία έχει αποδώσει και αποδίδει. Ευχαριστώ Κυριάκο»

