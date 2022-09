Πολιτική

Ακάρ: Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δει τις ενέργειες της ανυπάκουης Ελλάδας

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προέβη η Αγκυρα, με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, να παίρνει αυτή τη φορά τη σκυτάλη με φόντο την υπόθεση των S-300 στην Κρήτη.



Όπως δήλωσε ο τούρκος αξιωματούχος, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δει τις ενέργειες και τη ρητορική της Ελλάδας που δεν συνάδουν με τη φιλία ή το συμμαχικό πνεύμα.

Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το διεθνές Δίκαιο.

Σύμφωνα, δε, με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επεσήμανε πως «θα συνεχίσουμε να απαντάμε στην αυθάδεια της Ελλάδας».

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ η Αγκυρα αναμένεται να παρουσιάσει στο ΝΑΤΟ ντοκουμέντα με το υποτιθέμενο «κλείδωμα» των ελληνικών S-300 στα τουρκικά αεροσκάφη.

Σε ομιλία του σε τελετή έναρξης του έτους πτητικής εκπαίδευσης, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες των ΗΠΑ για προμήθεια και εκσυγχρονισμό των F16. “Kαταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για θετική έκβαση», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις απειλές και τους κινδύνους στην περιοχή ο Χουλουσί Ακάρ είπε: «Έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο»

Ανέφερε ότι παρακολουθούν στενά αυτά που κάνει η Ελλάδα. «Δώσαμε και δίνουμε την απαραίτητη απάντηση τόσο στον τραπέζι όσο και στο πεδίο της δράσης στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι οι προκλήσεις, οι επιθετικές ενέργειες και ρητορική καθώς και οι παράνομες κινήσεις της Ελλάδας συνεχίζονται, υποστηρίζοντας ότι ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τουρκικά F-16 σε αποστολή του ΝΑΤΟ.

Ισχυρίστηκε ότι ο συντονισμός αυτής της αποστολής ξεκίνησε τον Ιούλιο. «Από τις 2 Ιουλίου, η δραστηριότητα έχει αναφερθεί σε όλα τα κανάλια του ΝΑΤΟ, όλοι την έχουν ακούσει και την έχουν μάθει. Είναι αδύνατο να μην το έχουν μάθει. Εν τω μεταξύ, αναχαίτησαν τα F-16 μας, τα οποία εκτελούσαν το καθήκον τους στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα με μια αρνητική και ψεύτικη δήλωση είπε ‘Δεν ξέραμε ότι υπήρχε τουρκικό αεροπλάνο’», ισχυρίστηκε ο Χουλουσί Ακάρ.

Στην συνέχεια ο Τουρκος Υπουργός υποστήριξε ότι τουρκικά αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν από S300 που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα στο νησί της Κρήτης, στις 23 Αυγούστου.

«Πρόκειται για εξαιρετικά εχθρικές, λάθος ενέργειες. Όλες οι αρμόδιες αρχές, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και εδώ, παρακολουθούν το ψέμα και την άρνηση της Ελλάδας κάνοντας κάθε είδους προσπάθεια. Απαντούσαμε και θα συνεχίσουμε να απαντούμε οπωσδήποτε σε αυτή την κακομαθημένη στάση της Ελλάδας πάντα και παντού. Απαντήσαμε και θα συνεχίσουμε να απαντούμε οπωσδήποτε σε αυτή την κακομαθημένη στάση της Ελλάδας πάντα και παντού. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με κανένα τρόπο από τα δικαιώματα και συμφέροντά μας.Προστατέψαμε με ευαισθησία τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και του έθνους μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ανέφερε.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε: «Το ΝΑΤΟ και οι τρίτες χώρες πρέπει επίσης να δουν τι κάνει η Ελλάδα. Προειδοποιήσαμε όλους τους συμμάχους μας για την Ελλάδα. Περιμένουμε να είναι αντικειμενικοί».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη ότι «η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να βλέπει την Τουρκία ως απειλή. Η Τουρκία δεν είναι απειλή, η Τουρκία για τους φίλους τους, τη συμμαχία, είναι εξαιρετικά ισχυρή, αποτελεσματική και αξιόπιστη σύμμαχος»

Ο Χουλούσι Ακάρ είπε ότι η Ελλάδα έκανε μια απόπειρα εισβολής το 1919-1922 με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη ορισμένων χωρών.

«Έχουμε επανειλημμένα υπενθυμίσει στους συνομιλητές μας να μην ξανμπουν σε μια παρόμοια περιπέτεια, να μην ξαναμπούν σε μπελάδες, να μην υποστούν ξανά μεγάλο πλήγμα, να εγκαταλείψουν αυτές τις προσπάθειες που θα οδηγήσουν σε απογοήτευση και να διδαχθούν από την ιστορία, και συνεχίζουμε να κάνουμε ξανά και ξανά. Λέμε ότι δεν μπορείς να φτάσεις πουθενά με αυτόν τον λεγόμενο εξοπλισμό, τις λεγόμενες συμμαχίες. Πάρτε το χέρι της ειρήνης που έχουμε απλώσει, ας συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Πάντα λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός, ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικών μας δικαιωμάτων ή των Κυπρίων αδελφών μας και ότι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο»

Ο Ερντογάν εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από την ταχύτητα με την οποία προχωρά το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν η Άγκυρα αποφάσιζε για τη συμπαραγωγή F-35 με τις ΗΠΑ πριν από 15 χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καν στα σχέδιά της την αγορά Rafale, Belhara, πυραυλικών συστημάτων και F-35.

Παιχνίδι προπαγάνδας από τα τουρκικά ΜΜΕ

Σε άρθρο της, η Σαμπάχ γράφει πως "Καμιά χώρα στην οποία μπήκαν οι ΗΠΑ για να την βοηθήσουν ή να την ελευθερώσουν δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον δρόμο της γερή. Δεν μπορεί να προβλεφθεί πόσο θα συνεχιστούν οι προκλήσεις της Ελλάδας"

Η Γενί Σαφάκ αναφερόμενη στα νέα τουρκικά drones, γράφει πως "τα πρώτα μη επανδρωμένα πολεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας ξεπερνούν τα F35, μεταφέρουν ολόκληρο το μέλλον"

Από την πλευρά της, η Ακσάμ τονίζει πως "θα παράγουμε 500 Μπαϊρακτάρ TB2 το χρόνο" και πως τα τουρκικά drones εξάγονται σε 24 χώρες, ενώ για τα Ακιντζί υπεγράφηκαν συμφωνίες με 4 χώρες".

