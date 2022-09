Αθλητικά

Eurobasket: Νίκη με ανατροπή για το Ισραήλ

Το Ισραήλ επικράτησε της Φινλανδίας με ανατροπή και κέρδισε τον αγώνα στην παράταση.

Το Ισραήλ δυσαρέστησε τη Φινλανδία στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022, επικρατώντας στην παράταση με 89-87 (79-79 κ.α.), στην Πράγα. Ο Ντένι Αβντίγια (23π., 15ρ., 3ασ.) των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ήταν αυτός που χαμογέλασε τελευταίος, μετά από ανατροπή των Ισραηλινών που έχαναν με 16-27 στην 1η περίοδο και βρέθηκαν πίσω ακόμη και με -14. Η παρουσία του ήταν καταλυτική και στο έξτρα πεντάλεπτο, όταν οι παίκτες του Γκάι Γκούντες αποδείχτηκαν ανώτεροι, με συνεισφορά και από τους Τόμερ Γκινάτ (13π., 5ρ.), Νίμροντ Λέβι (10π.) και Γκάι Πνίνι (10π.) Απαρηγόρητος ήταν ο πάουερ φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς Λάουρι Μαρκάνεν, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ.

Ο Λάουρι Μαρκάνεν ήταν σε... κέφια στην 1η περίοδο, μάζευε ριμπάουντ, κέρδιζε φάουλ, ευστοχούσε και σε τρίποντα για να ξεφύγει με 16-27 η Φινλανδία. Το Ισραήλ μάζεψε τη διαφορά μέχρι το ημίχρονο, χάρη σε τρίποντα του έμπειρου Γκάι Πνίνι, του Ταμίρ Μπλατ και του Ντένι Αβντίγια (40-40). Όσο κι αν πάλεψε η Φινλανδία στην 3η περίοδο δεν κατάφερε να προσπεράσει, αλλά διατηρήθηκε σε απόσταση αναπνοής (51-58). Το "alley oop" του Λάουρι Μαρκάνεν έδωσε ξανά προβάδισμα στους Φινλανδούς (62-63). Το +6 (64-70) δια χειρός Αλεξάντερ Μάντσεν 5:41΄΄ πριν τη λήξη αποδείχτηκε «εύθραυστο», με τις δύο ομάδες να δίνουν μάχη σώμα με σώμα μέχρι τέλους.

Με τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ και λύσεις από τον Τόμερ Γκίνατ, το Ισραήλ ακολουθούσε από το -1, με τον τελευταίο ν' αστοχεί στη 2η βολή 1.18΄΄ πριν τη λήξη (76-77). Ο Αβντίγια είπε «όχι», με κόψιμο σε προσπάθεια για τρεις του Έντον Μαξούνι, για να διαμορφώσει ο Μαρκάνεν το 76-79 με λέι απ στα 52΄΄. Ο Ισραηλινός γκαρντ του Ουίζαρντς, Ντένι Αβντίγια, έστειλε το παιχνίδι σε παράταση (79-79), αφού ο Μαρκάνεν ήταν άστοχος για δύο, στα 22 δεύτερα. Στο έξτρα πεντάλεπτο, το Ισραήλ ξέφυγε με 89-84, με εναπομείναντα χρόνο 11΄΄, ο Χένρι Κάντονεν ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο (89-87)... αλλά δεν υπήρχε άλλος χρόνος.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 40-40, 61-58, 79-79 (κ.α.), 89-87 παρ.

