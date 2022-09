Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΜΑ: Δεν αποκλείονται νέες μεταλλάξεις τον χειμώνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού που αναμένονται το χειμώνα και τα εμβόλια.

Νέες παραλλαγές του κορονοϊού SARS-CoV-2 ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους αυτόν τον χειμώνα, όμως τα υπάρχοντα εμβόλια θα πρέπει να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τις σοβαρές μορφές της ασθένειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Οι επικεφαλής αυτής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση γύρω από την πανδημία της Covid-19, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια εκστρατεία αναμνηστικών εμβολιασμών ενόψει του χειμώνα. Η εκστρατεία αυτή θα γίνει με τα προσαρμοσμένα εμβόλια, τα οποία ενέκρινε ο EMA την Πέμπτη και στοχεύουν την κυρίαρχη πλέον παραλλαγή Όμικρον. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης τα πρώτα εμβόλια που αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπιστεί το αρχικό στέλεχος του ιού, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα το 2019.

Ο κόσμος «δεν θα πρέπει να περιμένει ένα συγκεκριμένο εμβόλιο», είπε ο επικεφαλής της εμβολιαστικής στρατηγικής του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι. «Θα μπορούσε να εμφανιστεί μια ολοκαίνουρια παραλλαγή, κάτι που δεν είμαστε σε θέση να το προβλέψουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Ο ΕΜΑ ενέκρινε την Πέμπτη εμβόλια των εταιρειών Pfizer/BioNTech και Moderna που στοχεύουν την υποπαραλλαγή Όμικρον ΒΑ.1, καθώς και το αρχικό στέλεχος. Στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να εγκριθεί και ένα άλλο εμβόλιο της Pfizer που στοχεύει της υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της Όμικρον. Η εταιρεία Moderna ετοιμάζει επίσης ένα παρόμοιο εμβόλιο.

Αυτά τα προσαρμοσμένα εμβόλια θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως στους ηλικιωμένους, τις έγκυες και τους εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα, είπε ο Καβαλέρι. Οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι θα λάβουν τα αρχικά εμβόλια, «τα οποία είναι σε θέση να προστατεύσουν από τη σοβαρή μορφή της Covid-19 και τον θάνατο», αν και δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά στην πρόληψη της μόλυνσης, εξήγησε.

