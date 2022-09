Οικονομία

ΚΤΕΛ: Ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν έκπτωση 50%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μισή τιμή το εισιτήριο εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το ΚΤΕΛ. Ποιους αφορά.

Με έκπτωση 50% μπορούν να μεταβούν με τα ΚΤΕΛ στον τόπο διορισμού τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι αναπληρωτές και νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών ανταποκρίθηκε στις σχετικές επιστολές του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές. Μιχάλη Παπαδόπουλου, κατόπιν αιτήματος της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί θα μπορούν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, να αγοράζουν εισιτήρια με έκπτωση 50% από τα εκδοτήρια των υπεραστικών λεωφορείων της Ομοσπονδίας.

Ο υφυπουργός Μεταφορών και η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Π.Ο.Α.Υ.Σ. για την προσφορά τους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη μετάβασή τους στον τόπο διορισμού τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurobasket: Η Πολωνία “πλήγωσε” την “οικοδέσποινα” Τσεχία

Φυσικό αέριο - Gazprom: Κλειστός επ’αόριστον ο Nord Stream 1

Λαθραία τσιγάρα: “Λαβράκι” σε εξιχνίαση ληστείας σε βενζινάδικο (εικόνες)