Πολιτική

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ: Ερωτήματα για τη φωτογραφία με τους “ομογενείς της Ξάνθης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε σε φωτογραφία ενόψει της εκλογής μουφτή και η ΝΔ ζητεί απαντήσεις.

Σε φωτογραφία του τουρκικού προξενείου της Ξάνθης ενόψει της εκλογής μουφτή, την οποία δεν αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος, εμφανίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Τάσο Χατζηβασιλείου να ζητεί εξηγήσεις.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναφέρει σε ανάρτησή του: «Στην επίσημη σελίδα του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, εν όψει εκλογής ψευδομουφτή: Σήμερα συναντηθήκαμε με ομογενείς μας στον Τόπειρο Ξάνθης […]». Στο κέντρο της φωτογραφίας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Η ελληνική κοινωνία περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις».

Στην επίσημη σελίδα του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, εν όψει εκλογής ψευδομουφτή: «[…] Σήμερα συναντηθήκαμε με ομογενείς μας στον Τόπειρο Ξάνθης […]». Στο κέντρο της φωτογραφίας ο βουλευτής του @syriza_gr Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Η ελληνική κοινωνία περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις. pic.twitter.com/JnxCI9xHPD — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) September 2, 2022

Προηγουμένως, την Παρασκευή, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας και ο Μπουρχάν Μπαράν, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο οποίος, ως μέλος της «Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» καλούσε τους μουσουλμάνους της Θράκης να προσέλθουν στις κάλπες για εκλογή μουφτή που δεν αναγνωρίζει η πολιτεία.

Ο βουλευτής, ανασκεύασε τις δηλώσεις του, διαγράφοντας τις αναρτήσεις του, μετά το σάλο που προκλήθηκε, ωστόσο το ζήτημα προκάλεσε αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Η Τζέιν Φόντα έχει καρκίνο

“Στούντιο με θέα”: Η Φαίη Μαυραγάνη ανοίγει “παράθυρο” στην ενημέρωση