Γεωργιάδης: Το ρεύμα είναι πια πάρα πολύ ακριβό

Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους ευάλωτους πολίτες σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τι είπε για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Θα υπάρξει άμεσα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καμπάνια ενημέρωσης του κοινού, για το πώς θα πρέπει να κινηθούν αυτόν τον χειμώνα έτσι ώστε να μειώσουμε αυτή την τεράστια ζημία που θα υποστεί η οικονομία μας αλλά και η τσέπη μας από τον ενεργειακό πόλεμο του Πούτιν στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε στον νου μας ότι δε πρέπει να ξοδεύουμε το ρεύμα κατά τον τρόπο που το κάναμε τον προηγούμενο καιρό. Το ρεύμα είναι πια πάρα πολύ ακριβό».

Αυτά ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας, σήμερα το πρωί, στο «MEGA Σαββατοκύριακο», για την ενεργειακή κρίση και για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Όπως είπε: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα, εισέρχονται στον πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Όποιος μπορεί να βρει εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης της οικίας του για τον χειμώνα, να βρει. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι 6 φορές φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο κατά της Ευρώπης, δεν επιτίθεται μόνο στην Ουκρανία, είναι εχθρός της ΕΕ. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε σε οικονομικό, εμπορικό, ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, και να λάβουμε μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση».

Ακόμη σημείωσε ότι: «Στην Ελλάδα, μετά τις παρεμβάσεις Μητσοτάκη για την ενέργεια, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα στον λογαριασμό μας το πόσο ακριβό είναι το ρεύμα. Αυτό που βλέπουμε στους λογαριασμούς μας είναι αυτό που πληρώνει το κράτος. Όλοι πρέπει να λειτουργούμε πλέον, με γνώμονα την εξοικονόμηση ρεύματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ένα τριπλό ρεκόρ επενδύσεων και τουρισμού, η καλύτερη μας επίδοση στην ιστορία της χώρας μας».

Για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο 'Αδωνις Γεωργιάδης είπε πως «οι πολιτικές μας θα είναι στοχευμένες σε αυτούς που έχουν ανάγκη, και δεν θα είναι γενικά μέτρα. Αυτό γιατί να κρατάμε δυνάμεις. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, και θα πρέπει να λειτουργούμε με σύνεση. Δεν έχουμε λεφτά να σκορπάμε, έχουμε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, έχουμε δημοσιονομικούς στόχους να υλοποιήσουμε. Τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση θα τα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα βοηθήσουμε όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη».

