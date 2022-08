Πολιτική

Γεωργιάδης: οι πολίτες να μπουν στην λογική της εξοικονόμησης ενέργειας

Τι είπε για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, το πακέτο παροχών στην ΔΕΘ και την επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι απάντησε για το ενδεχόμενο να δοθεί “επιταγή ακρίβειας”.

Βούληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και των αρμόδιων υπουργών είναι να βοηθηθούν κατά προτεραιότητα τα ευάλωτα νοικοκυριά και όσοι δεν βγάζουν τον μήνα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, για την ενεργειακή κρίση.

Ανέφερε ότι το μείγμα των μέτρων στήριξης θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Ερωτηθείς εάν θα δοθεί επιταγή ακρίβειας, δήλωσε ότι ο ίδιος ως υπουργός δεν έχει πει όχι σε μέτρο που βοηθάει τους ευάλωτους πολίτες.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι η οικονομία αναπτύσσεται με πρωτοφανείς υψηλούς ρυθμούς και ότι πορεύεται καλύτερα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Συμπλήρωσε ότι φέτος καταγράφεται τριπλό ρεκόρ: στις επενδύσεις, στις εισπράξεις από τον τουρισμό και στις εξαγωγές, προσθέτοντας ότι «αυτό το τριπλό ρεκόρ δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο, για να μπορέσει η κυβέρνηση να μην αφήσει κανέναν μόνο του».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι η επιδότηση στο ρεύμα είναι η μεγαλύτερη στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ευρώπη. «Η τόσο μεγάλη επιδότηση στο ρεύμα, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να μπουν σε εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί “το ρεύμα είναι πια ακριβό”», επεσήμανε.

Για την διάρκεια της στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είπε ότι «όσο η οικονομία υπεραποδίδει, θα έχουμε περιθώρια για να στηρίζουμε τον κόσμο. Δεν μπορεί να παίρνεις μέτρα που ξεπερνούν τις δυνάμεις της οικονομίας. Στόχος είναι να ελέγξουμε τον πληθωρισμό, όπου τον Ιούλιο είχαμε την μεγαλύτερη μείωση σε μηνιαία βάση».

