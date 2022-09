Οικονομία

G7: Πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου

Ενίσχυση του έκτου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο.

H συμφωνία του G7 για ένα ανώτατο όριο τιμών στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσιων μεταφορών, ενισχύει περαιτέρω το έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ και επιτρέπει τη συνεχή πώληση ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές σε χαμηλές τιμές, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι.

Ο Ιταλός Επίτροπος επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς δύο στόχους: την περικοπή εσόδων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση του βάναυσου πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας και την άσκηση πίεσης προς τα κάτω στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

«Η G7 θα εργαστεί τώρα για να δημιουργήσει έναν ευρύ παγκόσμιο συνασπισμό για να οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό και το επίπεδο του ανώτατου ορίου τιμών και να το εφαρμόσει από κοινού, για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του. Η Επιτροπή θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στις εργασίες για την επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των 27 κρατών-μελών, προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο στην ΕΕ. Στόχος μας είναι να το υλοποιήσουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του έκτου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ - δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου 2022 για το αργό πετρέλαιο και στις 5 Φεβρουαρίου 2023 για τα προϊόντα πετρελαίου», αναφέρει στη δήλωσή του ο Πάολο Τζεντιλόνι.

Καταλήγει, λέγοντας: «Ο Πούτιν επιδιώκει να υποτάξει ένα ανεξάρτητο έθνος μέσω βάναυσης στρατιωτικής επίθεσης και να προκαλέσει ανασφάλεια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, 'οπλοποιώντας' τις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας. Σήμερα η διεθνής κοινότητα των δημοκρατιών έδειξε ξανά την ενότητα και την αποφασιστικότητά της ότι δεν θα τα καταφέρει».





