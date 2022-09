Κόσμος

Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν

Με τον Πρόεδρο της Ρωσίας επικοινώνησε ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγες μέρες πριν από τη συνάντησή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα οι εξελίξεις σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών και τον Πυρηνικό Σταθμό Ζαπορίζια, καθώς και οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι δύο ηγέτες, επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν όπως είχε προγραμματιστεί για τον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συζητήσουν λεπτομερώς όλα αυτά τα θέματα, μαζί με άλλα θέματα της ατζέντας τους, στη συνάντηση στη Σαμαρκάνδη, όπου θα συναντηθούν με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

