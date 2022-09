Αθλητικά

Eurobasket: Καταιγιστική η Φινλανδία, έκανε “σεφτέ” η Κροατία

Η Φινλανδία πήρε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση. Μετά την ήτταν από την Εθνική Ελλάδας η Κροατία ανασυντάχθηκε.



Καταιγιστική ήταν η Φινλανδία στην αναμέτρηση κόντρα στην Πολωνία στην Πράγα, για τη 2η αγωνιστική του 4ου Ομίλου, καθώς τη συνέτριψε με 30 πόντους διαφορά (89-59), φτάνοντας στην πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2022.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το 0-2 και το 3-4 των πρώτων δευτερολέπτων, η ομάδα του Λάσι Τουόβι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, με τη διαφορά να αυξάνεται διαρκώς.

Αξιοσημείωτες οι 27 ασίστ των Φινλανδών αλλά και τα 18 συνολικά λάθη των Πολωνών. Οι νικητές είχαν σε πολύ καλή μέρα τους Σασού Σαλίν (18π), Λάουρι Μάρκανεν (17π) και Ελίας Βάλτονεν (12π.), τη στιγμή που για τους Πολωνούς δεν υπήρξε παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων.

Από οκτώ σημείωσαν οι Ματέους Πονίτκα και Μίκαλ Σοκολόφσκι για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς που βρέθηκε στο 1-1, ενώ το ίδιο ρεκόρ έχει πλέον και η Φινλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-30 (ημ), 64-44, 89-59.

Πήρε μπροστά η Κροατία

Λίγες ώρες έπειτα από την ήττα της από την Εθνική Ελλάδας, η Κροατία ανασυντάχθηκε και έφτασε στην πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ 2022. Χάρη σε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς επιβλήθηκε με 86-65 της Μεγάλης Βρετανίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου Ομίλου.

Κι όμως, οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα και μέχρι το 12ο λεπτό, όταν το 17-20 της πρώτης περιόδου έγινε 19-20. Οι Κροάτες έκαναν ένα σερί 8-0 και ξεμάκρυναν φτάνοντας και στο +11 (24-35). Δεν τα παράτησαν οι παίκτες του Νέιθαν Ρέινκινγκ, μειώνοντας μέχρι και τους τέσσερις πόντους, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 31-37.

Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε... Βατερλό για τους Βρετανούς. Οι Κροάτες «έτρεξαν» τρία μεγάλα σερί (το 33-42 έγινε 33-54, το 37-55 μετατράπηκε σε 37-61 και από εκεί σε 40-72) για να αποκτήσουν οι παίκτες του Μουλαομέροβιτς διαφορά 32 πόντων. Από εκεί και πέρα, έκαναν συντήρηση δυνάμεων, με τη Μεγάλη Βρετανία απλά να περιορίζει την έκταση της ήττας, με τη διαφορά μάλιστα να φτάνει στο 32΄ και στους 35 πόντους (42-77).

Πέντε παίκτες των Κροατών είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Μάριο Χεζόνια να κάνει double-double, έχοντας 13 πόντους και 10 ριμπάουντ σε σχεδόν 27 λεπτά συμμετοχής, αν και κατέγραψε 0/5 τρίποντα. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Ντάριο Σάριτς και Ιβιτσα Ζούμπατς. Για τους Βρετανούς, που γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμα ματς, διασώθηκαν οι Μάιλς Έσον (18π, 5ριμπ) και Πάτρικ Γουίλαν (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-37 (ημ), 40-72, 65-86.

