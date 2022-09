Πολιτική

Θεοδωρικάκος για “σχέδιο Ακρίτας” στον Έβρο: “φραγή” σε κάθε απειλή για την πατρίδα

Για κορύφωση της προκλητικότητας από πλευράς Τουρκίας στον Έβρο έκανε λόγο ο υπουργός. Τι ανέφερε για το "σχέδιο Ακρίτας".

Συνέντευξη στην εφημερίδα Real στην οποία μίλησε για το «σχέδιο Ακρίτας» στον Έβρο παραχώρησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανάμεσα σε άλλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στις υποκλοπές.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου, αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση υποκλοπών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνει ότι:

Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019 έχοντας συνυπογράψει με όλους τους Έλληνες μια συμφωνία αλήθειας.

Η σταθερή και ουσιώδης σχέση εμπιστοσύνης δεν εξαντλείται μόνο στις θετικές εξαγγελίες και στο έργο. Επεκτείνεται και στην ανάληψη των αντίστοιχων πρωτοβουλιών για τη διόρθωση των λαθών. Κοιτώντας και πάλι τους πολίτες στα μάτια. Γιατί, εκεί ξεχωρίζει η πολιτική συνέπεια από τον καιροσκοπισμό. Στα δύσκολα.

Σχετικά με την όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης από την αντιπολίτευση:

Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει να χειριστεί την υπόθεση των παρακολουθήσεων μικροπολιτικά και όχι θεσμικά. Όσο και να το επιδιώκει. όμως, οφείλει να αντιληφθεί ένα πράγμα: Τον ίδιο δεν πρόκειται να τον «παρακολουθήσει» ξανά ο λαός, τονίζει.

Για το αν η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, αποτέλεσε αιχμή για τους χειρισμούς της κυβέρνησης:

"Το περιεχόμενο των λόγων του Κώστα Καραμανλή, εναρμονίζεται απόλυτα με τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της εγγύησης των ατομικών δικαιωμάτων. Κανένα λάθος δεν είναι ικανό να αλλοιώσει το ιστορικό αποτύπωμα συνέπειας και προσήλωσής της πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ισχυρή και ενωμένη Νέα Δημοκρατία σήμερα -μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον διεθνώς- σημαίνει εγγύηση σταθερότητας για την ίδια την Πατρίδα", υπογραμμίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για το μεταναστευτικό

Για τις κινήσεις της Τουρκίας στο μεταναστευτικό, τονίζει πως, το τελευταίο διάστημα, η προκλητικότητα των γειτόνων στον Έβρο κορυφώνεται.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως η κυβέρνηση και ο ίδιος δεν προτίθενται να μείνουν με «σταυρωμένα χέρια» και συμπληρώνει πως είναι σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή το σχέδιο «ΑΚΡΙΤΑΣ», ένα καλά επεξεργασμένο σχέδιο θωράκισης των συνόρων μας, ως «φραγή σε κάθε ασύμμετρη απειλή».

«Θέλω να είμαι σαφής, για ακόμη μια φορά: Παράνομα από τον Έβρο δεν πρόκειται να περάσει κανείς», τονίζει χαρακτηριστικά.

Για τα Πανεπιστήμια

Αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ξεκαθαρίζει πως το ζήτημα της ασφάλειας στις τριτοβάθμιες σχολές αποτελεί κτήμα κοινής συνεργασίας όλων: Πρυτανικών αρχών, καθηγητών, φοιτητών, Αστυνομίας.

Από την περασμένη Παρασκευή οι Ο.Π.Π.Ι. έχουν τεθεί εμπράκτως στη διάθεση των Πρυτάνεων, εκτελώντας τα σχέδια ασφαλείας των Πανεπιστημίων.

«Οι ΟΠΠΙ δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν το «άσυλο των ιδεών», βάζοντας τέλος στο «άσυλο» των καδρονιών», υπογραμμίζει.

