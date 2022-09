Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στο GP Ολλανδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.



Την τέταρτη διαδοχική νίκη του, και δέκατη συνολικά τη φετινή χρονιά, σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν στο ολλανδικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα.

Αγωνιζόμενος μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του, στην πίστα του Τσάντφουρτ, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull επανέλαβε τον περσινό θρίαμβό του στον αντίστοιχο αγώνα και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ με Mercedes πήρε τη δεύτερη θέση και ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari συμπλήρωσε την τριάδα του βάθρου.

Η Red Bull απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι το πιο γρήγορο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή, με τον Φερστάπεν να κρατιέται σχετικά εύκολα μπροστά από τον Λεκλέρ στην εκκίνηση και τη Ferrari να μην μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Με διαφορετική στρατηγική, η Mercedes προσπάθησε να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά η επιστράτευση αρχικά του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας και στη συνέχεια του κανονικού safety car (μετά τις εγκαταλείψεις του Τσουνόντα και του Μπότας αντίστοιχα) δεν ευνόησαν τη βρετανική ομάδα. Ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε πρώτος μετά την απόσυρση του αυτοκινήτου ασφαλείας, αλλά με φθαρμένα ελαστικά δεν άντεξε ούτε ένα γύρο στη επίθεση του Ολλανδού και συνέχισε να χάνει έδαφος, μένοντας τελικά τέταρτος. Αντίθετα ο Ράσελ (που έκανε pit stop όσο βρισκόταν στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας) κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη θέση και ο Λεκλέρ τερμάτισε τρίτος, σε ακόμη έναν αγώνα που η ομάδα της Ferrari αντιμετώπισε προβλήματα, με αποκορύφωμα το λάθος σε pit stop του Κάρλος Σάινθ (δεν ήταν έτοιμο το ένα ελαστικό).

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του ολλανδικού γκραν πρι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 36:42.773 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 4.071 Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) + 10.929 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 13.016 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 18.168 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 18.754 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 19.306 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) + 20.916 Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 21.117 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 22.459

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 310 βαθμοί Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 201 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 201 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 188 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 175 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 158 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 82 Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 66 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 59 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 46 Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 22 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 20 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 19 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 18 Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 12 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 11 Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 5 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 5 Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 4 Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-RBPT 511 βαθμοί Ferrari 376 Mercedes 346 Alpine-Renault 125 McLaren-Mercedes 101 Alfa Romeo-Ferrari 51 Haas-Ferrari 34 AlphaTauri-RBPT 29 Aston Martin-Mercedes 25 Williams-Mercedes 4

Ειδήσεις σήμερα:

Eurobasket: Το Μαυροβούνιο “λύγισε” την Βουλγαρία

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής