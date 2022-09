Αθλητικά

Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής

Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός. Η βαθμολογία της Superleague 1 μετά τη νίκη της ΑΕΚ και την ισοπαλία στο Άρης – ΠΑΟΚ.

Η ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής στην εφετινή Super League, με τους αγώνες ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα (2-0), αλλά πολύ περισσότερο με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έμεινε στο «λευκό» 0-0, έφερε τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η πρώτη απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ, της μοναδικής ομάδας που είχε κάνει μαζί με τον Παναθηναϊκό το «2Χ2» στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Λίγκας, φέρνει πλέον τους «πράσινους» ως μοναδικούς... ενοίκους του βαθμολογικού ρετιρέ, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 6 χρόνια!

Συγκεκριμένα, την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός ένιωσε τη... μοναξιά της κορυφής στη Super League ήταν στις 2 Οκτωβρίου 2016, ήτοι πριν από 2.164 μέρες. Τότε, μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (που επί της ουσίας ήταν η 4η αγωνιστική μέρα στη Λίγκα, καθότι οι δύο πρώτες αγωνιστικές είχαν αναβληθεί και πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2017) το «τριφύλλι», έπειτα από την άνετη επικράτησή του επί του Αστέρα Τρίπολης με 3-1 ήταν στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς.

Η ΑΕΚ με την οποία «συγκατοικούσε» νωρίτερα, είχε ηττηθεί με 3-0 από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο Πλατανιάς (επίσης με 7 βαθμούς πριν την τότε 6η αγωνιστική) έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Το «τριφύλλι» πάντως δεν χάρηκε για πολύ την τότε πρωτιά του, καθώς την αμέσως επόμενη αγωνιστική της περιόδου 2016/17 (7η – 16/10), ηττήθηκε με 2-1 από την Ξάνθη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κι απώλεσε αμέσως την πρώτη θέση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε 2-0 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και προσπέρασε τον Παναθηναϊκό, διατηρώντας την επαφή του με την κορυφή ως το τέλος της σεζόν.

Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα με το «3Χ3» στην εφετινή Super League 2022/23 και τον ακολουθούν ο Ολυμπιακός (που έχασε δύο βαθμούς την περασμένη εβδομάδα στο 0-0 με τον Αστέρα στην Τρίπολη) και ο ΠΑΟΚ με 7 βαθμούς.

