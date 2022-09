Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός από συντριβή αεροσκάφους - 9 αγνοούμενοι (βίντεο)

Το υδροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Φράιντεϊ Χάρμπορ, στα νησιά Σαν Χουάν. Πώς χάθηκε ο έλεγχος.



Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι εννέα αγνοούνται μετά τη συντριβή υδροπλάνου το βράδυ της Κυριακής ανοικτά της πολιτείας Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Το υδροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Φράιντεϊ Χάρμπορ, στα νησιά Σαν Χουάν, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, προς το διεθνές αεροδρόμιο Τακόμα του Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν συνετρίβη κοντά στο Πάτζετ Σάουντ, βόρεια από τον προορισμό του.

Το κέντρο διοίκησης του τομέα της ακτοφυλακής στο Πάτζετ Σάουντ «ενημερώθηκε στις 15:11 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι υδροπλάνο συνετρίβη με εννέα ενήλικους επιβαίνοντες κι ένα παιδί», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

«Βρέθηκε ένας νεκρός από τις ομάδες που επιχειρούν επιτόπου. Εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», συνεχίζει η ανακοίνωση, που διευκρινίζει πως η αιτία του δυστυχήματος μένει να εξιχνιαστεί.

#BREAKING: A sea plane carrying 9 people including a child has crashed in Mutiny Bay, North of Seattle, Washington. Rescue operation underway. No word on possible survivors. -@fox13seattle pic.twitter.com/WIgvWzjaPE — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 5, 2022

Ο Flight Radar 24, ιστότοπος εξειδικευμένος στην παρακολούθηση πτήσεων, ανέφερε πως κατέγραψε το τελευταίο σήμα από το De Havilland Canada DHC-3 Otter, μονοκινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο κατασκευασμένο πριν από 55 χρόνια, στις 15:08 (τοπική ώρα), σε ύψος μόλις 30,5 μέτρων.

