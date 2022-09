Συνταγές

Κέικ σοκολάτας χωρίς γλουτένη από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει ένα απολαυστικό και εύκολο κέικ σοκολάτας χωρίς γλουτένη στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", στον ΑΝΤ1



Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επέστρεψε σον ΑΝΤ1 και μαγειρεύει ένα απολαυστικό και εύκολο κέικ σοκολάτας χωρίς γλουτένη στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Χωρίς αλεύρι, χωρίς γλουτένη, ένα εύκολο κέικ με σοκολάτα, που μπορεί να γίνει τούρτα γενεθλίων για να καταπλήξεις τα πλήθη. Η καρδιά του είναι υγρή σοκολάτα και η γεύση αξεπέραστη.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, το γλυκό σοκολάτας είναι πασπαρτού αφού με το ίδιο μείγμα γίνεται φανταστικό κέικ σοκολάτας ή τούρτα γενεθλίων με σοκολάτα.Είναι εύκολη συνταγή γλυκό σοκολάτας χωρίς αλεύρι για τους λάτρεις της σοκολάτας. Γίνεται με όποιο ξηρό καρπό σου αρέσει, αμύγδαλο, φουντούκι ή καρύδια.

Ο χρόνος προετοιμασίας για αυτό το πεντανόστιμο κέικ είναι 15 λεπτά, ενώ για το μαγείρεμα θα χρειαστούν 45 λεπτά.

Υλικά για το κέικ

6 αυγά

180 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

300 γρ. σοκολάτα

250 γρ. βούτυρο μαλακό (σε θερμοκρασία δωματίου)

350 γρ. αλεσμένο αμύγδαλο (πούδρα)

1 κ.γ. υγρή βανίλια

1 πρέζα/ες αλάτι

Για τη φόρμα

Λίγο βούτυρο

Λίγο κακάο ή αντικολλητικό χαρτί

Προετοιμασία Για το απόλυτο γλυκό σοκολάτας ψιλοκόβουμε την σοκολάτα (60% περιεκτικότητα σε κακάο ή παρόμοια).

Λιώνουμε την σοκολάτα σε μπεν μαρί και την αφήνουμε στην άκρη.

Χωρίζουμε τα αυγά σε διαφορετικά μπολ.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160?C στον αέρα.

Βουτυρώνουμε μια φόρμα δαχτυλίδι με αποσπώμενη βάση 23 ή 25 εκατ.

Πασπαλίζουμε με κακάο ή στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί στη βάση. Για το κέικ σοκολάτας Σε πολύ καθαρό κάδο του μίξερ, με καθαρά εργαλεία, ρίχνουμε τα ασπράδια και χτυπάμε με το σύρμα για 3 – 4’ περίπου σε μεσαία προς δυνατή ταχύτητα μέχρι να κάνουν σώμα.

Προσθέτουμε σταδιακά την μισή ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα για 2’ περίπου, μέχρι να γυαλίσει η μαρέγκα και να γίνει σατινέ.

Βγάζουμε την μαρέγκα σε ένα μπολ και την κρατάμε στην άκρη.

Βάζουμε το μαλακό βούτυρο στον κάδο του μίξερ και το χτυπάμε με το σύρμα να αφρατέψει για λίγα λεπτά.

Προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη σταδιακά και συνεχίζουμε το χτύπημα για 4-5’ μέχρι να σχηματιστεί κρέμα από το βούτυρο και η ζάχαρη. Πρέπει να λιώσει η ζάχαρη στο χτύπημα.

Προσθέτουμε 1-1 τους κρόκους, την βανίλια και το αλάτι.

Όταν ομογενοποιηθούν τα αυγά προσθέτουμε το αλεσμένο αμύγδαλο και την λιωμένη σοκολάτα κι ανακατεύουμε.

Τέλος με μια σπάτουλα αναδιπλώνουμε την μαρέγκα μέσα στο κέικ σοκολάτας.

Αναδιπλώνουμε προσεκτικά για να μην χάσουμε τον όγκο της μαρέγκας.

Ψήνουμε στην μεσαία σχάρα για περίπου 45’ μέχρι να σταθεροποιηθεί το κέντρο και να μην είναι ρευστό.

Βγάζουμε το κέικ σοκολάτας από τον φούρνο και το αφήνουμε να σταθεί για 1 ώρα να κρυώσει τελείως.

Το σερβίρουμε σκέτο με λίγη ζάχαρη άχνη ή το γαρνίρουμε με γκαναζ ή βουτυρόκρεμα σοκολάτας Μυστικά επιτυχίας Αντί για αμύγδαλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιο ξηρό καρπό θέλετε αρκεί να είναι αλεσμένος σε πούδρα.

Το γλυκό σοκολάτας πρέπει να κρυώσει για να ξεφορμαριστεί.

Μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο μέχρι και 4 ημέρες αρκεί να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για να το σερβίρετε.

Διατηρείται στην κατάψυξη μέχρι και 3 μήνες καλά σκεπασμένο. Ξεπαγώστε το μια νύχτα πριν στην συντήρηση του ψυγείου.

Μπορείτε με το ίδιο μείγμα να γίνει τούρτα γενεθλίων με σοκολάτα, γλυκό σοκολάτας για κάθε περίσταση και για όλα τα τραπέζια σας ή να φτιάξετε κέικ σοκολάτας σε φόρμα του κέικ 25 εκατ με τρύπα στη μέση.

Η φόρμα του κέικ θέλει καλό βουτύρωμα παντού και πασπάλισμα ολόγυρα με κακάο για να ξεφορμαριστεί σωστά αφού κρυώσει.

Στην φόρμα του κέικ θα παρατείνετε το ψήσιμο για λίγα λεπτά μέχρι να φουσκώσει το κέικ σοκολάτας και να ξεκολλήσει από τα τοιχώματα.

Αναλυτικά η συνταγή και όλα τα βήματα στο παρακάτω βίντεο:

