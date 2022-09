Κόσμος

Ηνωμένο Βασίλειο: Η Λιζ Τρας νέα Πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και αναδείχθηκε η νέα Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Λιζ Τρας νίκησε στην εσωκομματική μάχη διεκδίκησης της ηγεσίας τους Συντηρητικού Κόμματος και της πρωθυπουργίας και θα είναι η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον που εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση.

Κατά την ψηφοφορία μεταξύ των μελών του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, η Λιζ Τρας εξασφάλισε 81.326 ψήφους (το 57,4%), έναντι 60.399 ψήφων (42,6%).

Η νέα ηγέτις των Τόρις κληρονομεί μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα της επιτρέψει να αναλάβει επισήμως την πρωθυπουργία αύριο Τρίτη.

Η Λιζ Τρας υποσχέθηκε «τολμηρό σχέδιο» για την μείωση των φόρων και την αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης εν μέσω κρίσης του κόστους διαβίωσης.

«Θα εφαρμόσω ένα τολμηρό σχέδιο για την μείωση των φόρων και την αύξηση της ανάπτυξης της οικονομίας μας», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της νίκης της επί του Ρίσι Σουνάκ, υποσχόμενη επίσης να αντιμετωπίσει την έκρηξη των τιμών της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τα «μακροπρόθεσμα» προβλήματα της τροφοδοσίας σε ενέργεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Πυροβολούσε σε εκδήλωση

Τηλεφώνημα για βόμβα στο μετρό Ομόνοιας

Κυψέλη: Γυναίκα αιμόφυρτη και ημίγυμνη στη μέση του δρόμου