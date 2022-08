Κόσμος

Βρετανία: Η Λιζ Τρας παραμένει το μεγάλο φαβορί για την πρωθυπουργία

Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα ψηφίζει με επιστολική ψήφο για να επιλέξει τον νέο ηγέτη του, μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας εξακολουθεί να προηγείται σημαντικά του αντιπάλου της, του Ρίσι Σούνακ, στην κούρσα για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας, έδειξε σήμερα δημοσκόπηση του οργανισμού YouGov για λογαριασμό του Sky News.

Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα ψηφίζει με επιστολική ψήφο για να επιλέξει τον νέο ηγέτη του αφού ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως θα παραιτηθεί έπειτα από μια σειρά σκανδάλων. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η Τρας, η οποία βρίσκεται σταθερά στις δημοσκοπήσεις στην κορυφή των προτιμήσεων των μελών του Συντηρητικού Κόμματος, προηγείται του Σούνακ κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ αυτών που έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, έδειξε η έρευνα. Η Τρας συγκεντρώνει 66% και ο Σούνακ 34%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόνο το 13% των μελών του Συντηρητικού Κόμματος είτε δεν έχει αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει είτε δεν θα ψηφίσει καθόλου.

