Αθλητικά

Eurobasket: Η Κροατία απέκλεισε την Εσθονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη νίκη με ανατροπή για την Κροατία που κατάφερε να επικρατήσει της Εσθονίας, η οποία αποχαιρέτισε τη διοργάνωση.

Η Κροατία πήρε μία δύσκολη νίκη, με 73-70, επί της Εσθονίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου, αυτού της εθνικής Ελλάδας, στο Ευρωμπάσκετ 2022. Αν και οι Εσθονοί είχαν προηγηθεί και με +7, οι Κροάτες αντέδρασαν, ξέφυγαν και με +9, αλλά τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά. Αυτή ήταν η 2η νίκη της ομάδας του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς που είχε ηττηθεί από την Ελλάδα στην πρεμιέρα, ενώ στη 2η αγωνιστική επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας. Στον αντίποδα, η Εσθονία συμβιβάστηκε με την 3η ήττα της και... αποχαιρετά το Ευρωμπάσκετ.

Με κάρφωμα του Κάρλο Μάτκοβιτς, η Κροατία προσπέρασε με70-67, 1:16'' πριν τη λήξη. Ο Βένε αστόχησε για τρεις και ο Κουλαμάε σε δίποντο, με τον Ντάριο Σάριτς να κάνει λάθος στα 30΄΄. Ο πάουερ φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς έκανε εν συνεχεία φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στον Γιάναρι Γιόεσαρ, στα 9΄΄, αλλά ο Εσθονός ευστόχησε στις δύο από τις τρεις βολές χάνοντας τεράστια ευκαιρία να επιτρέψει στην ομάδα του να ισοφαρίσει (70-69). Ακολούθησε φάουλ του Ντρελ στον Τζάλεν Σμιθ, με τον τελευταίο να βάζει και τις δύο βολές για το 72-69. Στα 5΄΄ ο Μπογκντάνοβιτς έκανε φάουλ στον Βένε για ν' αποτρέψει ένα τρίποντο των Εσθονών, και ο Βένε ήταν εύστοχος μόνο στην πρώτη, 72-70. Ο Γιόεσαρ στα 4΄΄ σταμάτησε τον χρόνο κάνοντας φάουλ στον Σάριτς που με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 73-70. Το τρίποντο του Κριστιάν Κουλαμάε δεν βρήκε στόχο στην εκπνοή και οι Κροάτες πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους.

Πρώτος σκόρερ της Κροατίας αναδείχτηκε ο πάουερ φόργουορντ της Τσεντεβίτα Κάρλο Μάτκοβιτς με 17 πόντους, double double σημείωσε ο Ντάριο Σάριτς με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Τζάλεν Σμιθ είχε 13 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς τέλειωσε το παιχνίδι με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Εσθονία πήρε 18 πόντους από τον Σλιμ-Σάντερ Βένε, 17 από τον Κότσαρ και 14 από τον Κουλαμάε.

Στο Mediolanum Forum βρέθηκε ο πρεσβευτής του Ευρωμπάσκετ, Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος θα παρακολουθήσει δια ζώσης και τον αγώνα της εθνικής με τη Μεγάλη Βρετανία (18:00), ενώ στις 20:00 θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου.

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου, αύριο, Τρίτη (6/9), η Εσθονία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία στις 14:15, ενώ η Κροατία δίνει «μάχη» με την «οικοδέσποινα» Ιταλία, αγώνας που θα κρίνει κατά πολύ τη θέση τους στον 3ο όμιλο και τον αντίπαλό τους στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα της φάσης των «16» στο Βερολίνο.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 33-29, 53-48, 73-70

ΚΡΟΑΤΙΑ (Νταμίρ Μουλαομέροβιτς): Χεζόνια 5 (1), Μάτκοβιτς 17, Σάριτς 15, Σιμόν 9 (1), Σμιθ 13 (2), Μπογκντάνοβιτς 4, Γκίντιτς, Μάβρα, Ράμλιακ 2, Ζούμπατς 8

ΕΣΘΟΝΙΑ (Γιούκα Τοϊγιάλα): Γιοεσάρ, Κίτσινγκ, Κουλαμάε, Ραϊέστε, Τας, Ντόρμπεκ, Ντρελ, Κότσαρ, Κρίσα, Νούργκερ, Σοκ, Βένε

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για Ναυάγιο Ζακύνθου: Τα πρανή θα καταρρεύσουν

Ομαδικό βιασμό καταγγέλει 16χρονη

Ζελένσκι: Θέσαμε υπό τον έλεγχό μας τρεις οικισμούς στα νότια και στα ανατολικά