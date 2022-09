Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: Ίσες αποστάσεις από Ελλάδα και Τουρκία για την ένταση

Ίσες αποστάσεις για ακόμα μία φορά κράτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω της απάντησης σε ερώτημα του ΑΝΤ1.

Toυ Θανάση Κ.Τσίτσα

Το Στειτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να καταδικάσει τις προκλητικές απειλές που εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας το προηγούμενο 48ωρο, κρατώντας ίσες αποστάσεις και νουθετώντας τις δύο πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα αποφεύγοντας -και oι δύο πλευρές – τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 ,όπου παρατέθηκαν οι δηλώσεις Ερντογάν («Ω Έλληνες! Κοιτάξτε την Ιστορία. Αν θα προχωρήσετε άλλο το τίμημα θα είναι βαρύ. Μία μόνο κουβέντα έχουμε για την Ελλάδα: Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη. Δεν δεσμευόμαστε από την κατοχή που κάνατε στα νησιά. Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Όπως λέμε, μία νύχτα μπορεί ξαφνικά να έρθουμε») για το πως σχολιάζει η αμερικανική πλευρά το εθνικιστικό παραλήρημα του Ταγίπ Ερντογάν, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε:

«Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να εργαστούν μαζί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

