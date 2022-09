Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόναχο: “Συγγνώμη” της Γερμανίας στο Ισραήλ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση κατά της ισραηλινής αποστολής, η Γερμανίας ζήτησε συγγνώμη.

Η Γερμανία τίμησε σήμερα την 50ή επέτειο από τις επιθέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, σε Ισραηλινούς αθλητές και μέλη της ομάδας, με μια τελετή στο αεροδρόμιο κοντά στο Μόναχο, όπου έλαβε χώρα μια αποτυχημένη προσπάθεια διάσωσης.

Καθώς οι σημαίες σε όλα τα κρατικά κτίρια στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας κυμάτισαν μεσίστιες, ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γερμανός ομόλογός του Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, κατέθεσαν στεφάνι στο σημείο.

Στην τελετή παρέστησαν ο επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Γερμανός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα πρέπει να επωμιστεί το μερίδιο των ευθυνών της για την αποτυχία να προστατεύσει τους αθλητές και επίσης για το γεγονός ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων.

«Δεν μπορούμε να διορθώσουμε αυτό που συνέβη», είπε ο Στάινμαϊερ στην ομιλία του. «Ντρέπομαι. Ως αρχηγός κράτους αυτής της χώρας και στο όνομα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ζητώ συγνώμη για την ανεπαρκή προστασία των αθλητών, για την ανεπαρκή επίλυση αυτού του ζητήματος», πρόσθεσε.

Ο Στάινμαϊερ είπε ότι τόσο οι γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας όσο και οι κρατικές αρχές απέτυχαν στους ρόλους τους, προς μεγάλη ταλαιπωρία συγγενών.

«Έχετε το δικαίωμα να πάρετε επιτέλους απαντήσεις στα ερωτήματα που σας βασάνισαν», είπε, με τους συγγενείς των Ισραηλινών θυμάτων να είναι παρόντες στην τελετή. «Επίσης μια απάντηση στο ερώτημα γιατί έμεινες τόσο καιρό μόνος με τον πόνο σου».

Μέλη της ισραηλινής Ολυμπιακής ομάδας πιάστηκαν όμηροι στις 5 Σεπτεμβρίου 1972 στο χωριό των αθλητών από Παλαιστίνιους της ομάδας του «Μαύρου Σεπτέμβρη».

Έντεκα Ισραηλινοί, ένας Γερμανός αστυνομικός καθώς και πέντε Παλαιστίνιοι ένοπλοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή στο Ολυμπιακό χωριό και στο κοντινό αεροδρόμιο, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης ξέσπασαν σε πυροβολισμούς.

Οι Αγώνες συνεχίστηκαν παρά τις επιθέσεις και η ΔΟΕ για σχεδόν μισό αιώνα αγνόησε τις εκκλήσεις των οικογενειών των θυμάτων για μια επίσημη πράξη μνήμης σε μια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ΔΟΕ τήρησε τελικά ενός λεπτού σιγή και έκανε μια αναφορά στα θύματα των Αγώνων του Μονάχου πέρυσι στην τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Η τελετή μνήμης για τις επιθέσεις χαιρετίστηκε από συγγενείς των θυμάτων και την κυβέρνηση του Ισραήλ, αν και οι οικογένειες απειλούσαν να τη μποϊκοτάρουν λόγω της προσφοράς αποζημιώσεων της Γερμανίας.

Η γερμανική κυβέρνηση και οι ισραηλινές οικογένειες συμφώνησαν την Παρασκευή σε αποζημιώσεις συνολικού ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεισφέρει 22,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 5 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το κρατίδιο της Βαυαρίας και 500.000 ευρώ από το Μόναχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρός 17χρονος διανομέας: Συγκλονίζει ο πατέρας του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο σεισμός στη Σάμο έριξε σοβάδες της οροφής του δημαρχείου (εικόνες)

Υπερπτήση τουρκικού drone στην Κίναρο