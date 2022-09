Παράξενα

Αίγιο: Κηδεία έγινε στο κυλικείο - Η άρνηση του ιερέα και η εναλλακτική της... ντροπής! (εικόνες)

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση του ιερέα. Τι απαντά ο Μητροπολίτης. "Βροχή" οι επικρίσεις και τα αρνητικά σχόλια.

Σκηνές οπισθοδρόμησης, που αμαυρώνουν την εικόνα της πόλης εν έτει 2022, εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή το μεσημέρι στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου, όταν χρειάστηκε να τελεστεί πολιτική κηδεία δημότισσας, όπως ήταν η επιθυμία των οικείων της.

Επρόκειτο για τη σύζυγο του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Σ. Κοίλια, με τον τελευταίο να βρίσκεται, ξαφνικά, μπροστά σε μία απρόσμενη εξέλιξη.

Η οικογένεια Κοίλια, ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή, ότι η πολιτική κηδεία δεν μπορεί να γίνει στον προαύλιο χώρο του Νεκροταφείου, δίπλα από τον μικρό ναό των Αγίων Πάντων, αφού ο ιερέας το αρνήθηκε!

Χωρίς να προκληθεί κάποιο «επεισόδιο», έτσι κι έγινε, με τους 200 περίπου φίλους και συγγενείς της οικογένειας να μένουν άναυδοι όταν πια ενημερώθηκαν ότι η πολιτική κηδεία…θα γίνει στο Δημοτικό Κυλικείο, ακριβώς έξω από το Κοιμητήριο, στο οποίο είθισται να προσφέρεται καφές μετά από κηδείες!

Το φέρετρο τοποθετήθηκε εντός του Κυλικείου, με τη δυσφορία της οικογένειας εμφανή μεν, αλλά «πνιγμένη» στον πόνο για την απώλεια του μέλους της, οπότε και απέφυγε κάθε σχόλιο.

«Πρέπει να ντρέπεται ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας, που είπε «όχι» σε ένα αυτονόητο αίτημα. Το «όχι» του αποτελεί και προσβολή στην θανούσα. Γνωρίζω ότι στο κοντινό παρελθόν έχουν γίνει πολιτικές κηδείες στο προαύλιο, μέσα στο Νεκροταφείο. Γιατί αυτή η εξαίρεση;» αναρωτήθηκε, δημόσια, ο παριστάμενος πρέσβης επί τιμή Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, αναζητώντας απαντήσεις από Μητρόπολη και Δήμο.

Με δεδομένο ότι το Νεκροταφείο Αιγίου είναι Δημοτικό και άπαντες οι Δημότες πληρώνουν ανάλογα Τέλη, ο κ. Χρυσανθόοπουλος ανέλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει «να μην επαναληφθεί το ατόπημα», παρακαλώντας τον δήμαρχο να εκδόσει άμεσα εγκύκλιο με την οποία θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση πολιτικών κηδειών εντός κι έτσι θα εξασφαλίζεται η αξιοπρεπεια των νεκρών.

Η δημοτική αρχή, χθες βράδυ, διευκρίνισε ότι δεν τέθηκε ποτέ αίτημα πολιτικής κηδείας και σε ανάλογη περίπτωση, μετά από συνεργασία με εμπλεκόμενους, ικανοποιήθηκε χωρίς πρόβλημα.

Ως παράδειγμα, αναφέρεται το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου υπάρχει ιδαίτερος χώρος (απέναντι από την εκκλησία) για πολιτικές κηδείες σε μεγάλη συχνότητα.

Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας», επικοινώνησε με τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο, ο οποίος ήταν ενήμερος για το περιστατικό, αν και μίλησε για μεμονωμένες διαμαρτυρίες. Επί της ουσίας όμως, διαφώνησε με την πράξη του ιερέα, να απαγορεύσει την πολιτική κηδεία εντός του Νεκροταφείου. «’Οταν επικοινώνησα με τον ιερέα και του είπα να γίνει, ήταν ήδη αργά. Δεν μας ενοχλεί η πολιτική κηδεία στον προαύλιο χώρο. Είναι η πρώτη φορά που, ως δεσπότης, αντιμετωπίζω ένα τέτοιο θέμα. Επρόκειτο για μια παρεξήγηση. Θα δω το θέμα και πιο ουσιαστικά, ώστε να υπάρχει επισήμως χώρος κατάλληλος για την τέλεση πολιτικών κηδειών. Δεν διαφωνούμε…» δήλωσε.

