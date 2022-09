Αθλητικά

Μπαπέ: ο Μακρόν με... κράτησε στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ο παίκτης αποκάλυψε το μυστικό στους «New York Times» για την συνομιλία που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, μετά από την οποία συνέχισε την καριέρα του στον γαλλικό σύλλογο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποκάλυψε τι του είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, προκειμένου να μην υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, και να συνεχίσει την καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μιλούσα στον πρόεδρο για το μέλλον μου, για το μέλλον της καριέρας μου, οπότε είναι τρελό, πραγματικά τρελό», είπε ο Μπαπέ σε συνέντευξη που παραχώρησε -τον Ιούνιο κα δημοσιεύτηκε σήμερα- στους «New York Times». Και συνέχισε: «Μου είπε: "Θέλω να μείνεις. Δεν θέλω να φύγεις τώρα. Είσαι πολύ σημαντικός για τη χώρα», Ο Μακρόν, σε εκείνη τη συνομιλία, φάνηκε επίσης να ξεκαθαρίζει ότι ο Μπαπέ θα παίξει μια μέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και του είπε: «Έχεις χρόνο να φύγεις, μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα».

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναγνώρισε: «Όταν σου το λέει ο πρόεδρος, αυτό μετράει».

O Κιλιάν Μπαπε, παραχώρησε αυτήν την συνέντευξη, λίγο μετά την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο συνολικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «New York Times», «εμφανίστηκε για τη συνέντευξή του με ένα μεγάλο όχημα εξοπλισμένο με φιμέ τζάμια, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, δύο εκπρόσωπους του, δύο δικηγόρους, ένα μικρό τηλεοπτικό συνεργείο, έναν στυλίστα και έναν φίλο του οποίου ο ρόλος είναι, ασαφής. Έτσι ταξιδεύει αυτές τις μέρες ένας από τους μεγαλύτερους αθλητικούς αστέρες του κόσμου».

Ο Μπαπέ θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει μιλώντας στους «New York Times», ότι η απόφασή του, προσεκτικά μελετημένη με τους γονείς του, να παραμείνει στην Παρί ΣΖ δεν οφείλεται μόνο στη μεγάλη οικονομική προσφορά της παριζιάνικης ομάδας και ότι άλλα πράγματα έπαιξαν ρόλο.

«Το λέω αυτό επειδή όπου κι αν πάω θα μου δώσουν χρήματα», τόνισε ο Μπαπέ, ο οποίος μίλησε επίσης για ρατσισμό στο ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι θέλει να είναι ένας από τους ηγέτες που θα βάλουν τέλος σε αυτή τη μάστιγα: «Πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το τελειώσουμε. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω».

Όσο για το μέλλον και το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, είπε: «Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί».

