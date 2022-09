Κοινωνία

Ασπρόπυργος: ληστές έδεσαν επιχειρηματία και έφυγαν με “χρυσή λεία”

Δραματικές ώρες έζησε ο άνδρας, μετά από την εισβολή ληστών στο σπίτι του, μέσα στην νύχτα.

Τέσσερις ληστές εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης σε σπίτι επιχειρηματία στον Ασπρόπυργο και αφού τον έδεσαν, αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4:30, άγνωστοι, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο σπίτι του 27χρονου και τον έδεσαν.

Στη συνέχεια τον ανάγκασαν να τους πει τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου, από το οποίο αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, σύμφωνα με την καταγγελία του επιχειρηματία.

Η ληστεία είχε λεία 100.000 ευρώ και δεκάδες χρυσές λίγες, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ οι δράστες διέφυγαν με το πολυτελές αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο βρέθηκε λίγο αργότερα καμένο, στο Μενίδι.

Ο 27χρονος κατάφερε να λυθεί μόνος του και να ειδοποιήσει την Αστυνομία που διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών.

