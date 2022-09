Κοινωνία

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Καταστροφές στο ΑΠΘ και αντιδράσεις από πρυτάνεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαροί που συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, προκάλεσαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου Διοίκησης του ΑΠΘ.

Φθορές σε περιστρεφόμενους μηχανισμούς ελεγχόμενης εισόδου (τουρνικέ) που έχουν τοποθετηθεί στις πόρτες του Κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκάλεσαν την Τρίτη άτομα που συμμετείχαν σε συγκέντρωση φοιτητικών ομάδων, οι οποίες αντιδρούν στην εγκατάσταση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) στα ΑΕΙ.

Στην πλατεία μπροστά από το Κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ είχαν συγκεντρωθεί μέλη φοιτητικών παρατάξεων, καθώς και μέλη αντιεξουσιαστικών σχημάτων. Κρατώντας πανό φώναξαν συνθήματα κατά της διοίκησης του πανεπιστημίου και κατά της εφαρμογής του νόμου 4777/21 καθώς και του προσφάτως ψηφισθέντος νέου νόμου πλαισίου για τα ΑΕΙ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας και την αποχώρηση των περισσοτέρων διαδηλωτών κάποια άτομα, κρατώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα εισέβαλαν στο κτίριο και προκάλεσαν φθορές στο προστατευτικό κάλυμμα κάποιων από τα τουρνικέ, οι οποίες σύμφωνα με τη διοίκηση του ΑΠΘ αναμένεται να αποκατασταθούν άμεσα.

«Πάγια θέση μας είναι ότι η λεγόμενη «Πανεπιστημιακή Αστυνομία» θα προκαλέσει και δε θα λύσει προβλήματα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Τα Πανεπιστήμια είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, παραγωγής γνώσης, αριστείας και καλλιέργειας ακαδημαϊκού και δημοκρατικού ήθους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τις καταστροφές

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διενεργεί την έρευνα για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα τουρνικέ του Κτηρίου Διοίκησης του ΑΠΘ την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, διεξάγονται "επισταμένες αναζητήσεις" για τους δράστες στο πλαίσιο προανάκρισης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και «εισήλθαν αιφνιδίως στο Κτίριο Διοίκησης» προκαλώντας φθορές σε συνολικά επτά μηχανήματα, ενώ κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

«Σήμερα το πρωί (σημ.χθες), και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση-διαμαρτυρία εκατόν πενήντα (150) περίπου ατόμων σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου της Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), μετά από πρωτοβουλία φοιτητικών συλλόγων και αυτόνομων σχημάτων, περί τις 13.05, ομάδα εκ των συγκεντρωθέντων εισήλθε αιφνιδίως στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης, προκαλώντας φθορές σε συνολικά επτά μηχανήματα ελεγχόμενης εισόδου.





Σημειώνεται πως όλοι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ενώ, ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία με τις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους χώρους των Πανεπιστημίων πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση με τις οικείες Πρυτανικές Αρχές.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούνται ήδη επισταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ προανάκριση ενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης».

Φοιτητικοί Σύλλογοι: Συλλαλητήριο και την Πέμπτη

Νέα διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν αύριο οι φοιτητές, όπως έκαναν γνωστό σε χθεσινή τους ανακοίνωση οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, με σύνθημα «Η Πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα μπει στις σχολές! Παλεύουμε για μόρφωση και δωρεάν σπουδές!»

Η Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την εφαρμογή του μέτρου της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την Δευτέρα, δήλωσε «Όταν στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής επιμέναμε ότι το μέτρο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας είναι λάθος και δημιουργεί ένα εκρηκτικό τοπίο στα ΑΕΙ, με περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται θα έλυνε, αυτό εννοούσαμε, αλλά η κυβέρνηση παραμένει παγιδευμένη στις εσφαλμένες εξαγγελίες της. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις το λάθος σου. Κακό είναι να μην το παραδέχεσαι και επικίνδυνο να επιμένεις σ' αυτό».

Εικόνες, βίντεο: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο