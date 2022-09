Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: Ακόμη 3 θάνατοι στην Ελλάδα - Δεκάδες νέα κρούσματα

Καλπάζει η εξάπλωση της λοίμωξης. Διψήφιος ο αριθμός των νεκρών φέτος στην Ελλάδα. Πόσοι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Συνολικά 160 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 98 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 62 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (πχ εμπύρετο νόσημα) ή/δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 37 νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί 14 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 74 ετών. Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Την περίοδο 2022, μέχρι τις 06/09/2022, έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.

Η εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης για τον ιό του Δυτικού Νείλου

