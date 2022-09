Κόσμος

ΗΠΑ: Παιδί πυροβόλησε βρέφος

Σοκ προκαλεί το αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ. Στο νοσοκομείο το βρέφος, μία σύλληψη.

Ένα αγοράκι, μόλις 3 ετών, πυροβόλησε άθελά του και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, βρέφος 5 μηνών σε σπίτι στην Τάμπα, στην πολιτεία Φλόριντα.

Η αστυνομία συνέλαβε την 25χρονη Πάουλα Κονσεψιόν Σάντος, η οποία είχε αναλάβει την εποπτεία τους, σύμφωνα με τη New York Post. Το μωρό διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο ισχίο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη Σάντος, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, το 3χρονο αγόρι βρήκε πιστόλι και κατά λάθος τράβηξε τη σκανδάλη, τραυματίζοντας το βρέφος.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξιχνιαστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε από σφαίρα το μωρό. «Παρότι, ευτυχώς, το βρέφος δεν τραυματίστηκε θανάσιμα, το περιστατικό θα πρέπει να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση προς κάθε γονέα ή κηδεμόνα να ελέγξει αμέσως αν τα όπλα του είναι ασφαλισμένα», δήλωσε η Μέρι Ο’Κόνορ, αρχηγός της αστυνομίας στην Τάμπα. «Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όπλα. Πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένα κάπου και τα πυρομαχικά να φυλάσσονται χωριστά», επέμεινε.

