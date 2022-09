Life

Δίκη Φιλιππίδη - Ελπίδα Νίνου: Καταθέτει η σύζυγός του (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης και Ελπίδα Νίνου, έφτασαν μαζί στα δικαστήρια. Πως αντέδρασαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.



Συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και σήμερα καταθέτει η σύζυγος του ηθοποιού, Ελπίδα Νίνου, η οποία από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό του και τον στηρίζει μαζί με τον γιο τους.

Η Ελπίδα Νίνου θα δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα κατηγορείται ο Πέτρος Φιλιππίδης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Νίνου στην αρχή της κατάθεσης της είπε μεταξύ άλλων«ο άνδρας μου δεν είναι βιαστής, είναι αθώος.Οι καταγγελίες έγιναν για να τον διαπομπεύουν και να τον εκδικηθούν».

Τόσο ο Πέτρος Φιλιππίδης, όσο και η Ελπίδα Νίνου έφτασαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.



Η Ελπίδα Νίνου σε προηγούμενες καταθέσεις της έχει ισχυριστεί ότι οι τρεις καταγγέλλουσες αποφάσισαν να στραφούν εναντίον του συζύγου της, επειδή δεν τις προώθησε στον χώρο του θεάματος.

Παρακολουθήστε όλα όσα είπαν στην εκπομπή "Το Πρωινό":

