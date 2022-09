Αθλητικά

Diamond League: “εκτός βάθρου” η Κατερίνα Στεφανίδη

Η Κατερίνα Σταφανίδη, έμεινε μακριά από το πέμπτο διαμάντι καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 4,61μ.

Μακριά από τον γνωστό καλό και σταθερό εαυτό της έμεινε η Κατερίνα Στεφανίδη στον τελικό του Diamond League, στη Ζυρίχη.

Η 32χρονη Ελληνίδα Ολυμπιονίκης δεν κατάφερε να διεκδικήσει το πέμπτο διαμάντι στην τεράστια καριέρα της έχοντας επίδοση 4,51 μέτρα, η οποία επ΄ ουδενί αντιπροσωπεύει την ποιότητα κι εμπειρία της.

Η Στεφανίδη απέτυχε τρεις φορές να ξεπεράσει τα 4,61μ., με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει στην Ελβετία την εφετινή αγωνιστική περίοδο, που είχε για κορυφαία στιγμή της το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Νικήτρια του αγωνίσματος αναδείχθηκε η Νίνα Κένεντι από την Αυστραλία με άλμα στα 4,81μ., ενώ δεύτερη ήταν η Αμερικανίδα Σάντι Μόρις με 4,71μ. και τρίτη η Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ με 4,61μ., καθώς είχε καλύτερες προσπάθειες από την Ιταλίδα Ρομπέρτα Μπρούνι, η οποία επίσης υπερέβη το ίδιο ύψος.

