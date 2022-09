Κοινωνία

Μαρούσι: Απόπειρα βιασμού ανήλικης - Δάγκωσε τον δράστη για να γλιτώσει

Στιγμές τρόμου βίωσε η κοπέλα στα χέρια του άνδρα που της επιτέθηκε στο υπόγειο γκαράζ του σπιτιού της.

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία 17χρονη στο Μαρούσι, όταν δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα, η ανήλικη, κατέβηκε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης για να πάρει το ποδήλατο της και ξαφνικά ο άνδρας της επιτέθηκε, της έκλεισε το στόμα με το χέρι του και αφού την ακινητοποίησε άρχισε να την θωπεύει, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η κοπέλα.

Τότε η 17χρονη, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, δάγκωσε τον άνδρα και έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα εκείνος να εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η κοπέλα στην Αστυνομία, δεν κατάφερε να δει κάποιο χαρακτηριστικό του. Οι Αρχές, αναζητούν τον άνδρα και ψάχνουν στοιχεία για το πώς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο υπόγειο γκαράζ.

