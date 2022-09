Life

“Το Πρωινό” - Παναγιωτόπουλος: δημοσιογράφος είδε “ροζ στιγμές” της στο διαδίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψη της εκπομπής του ΑΝΤ1 για ακόμη μια γυναίκα που φέρεται ως “θύμα” του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Γιατί διστάζει να κάνει επίσημη καταγγελία σε βάρος του.

Στην αποκάλυψη πως ακόμη μια γυναίκα, που αναγνώρισε τον εαυτό της στο υλικό από προσωπικές στιγμές που ο παρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο, χωρίς την συναίνεση των συντρόφων του, σκέπτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του, προχώρησε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, πρόκειται για μια δημοσιογράφο από την Αθήνα, που σήμερα είναι παντρεμένη και μητέρα, η οποία μετά την πρώτη καταγγελία σε βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου, είχε επικοινωνία με την δικηγόρο της καταγγέλλουσας. Της ζήτησε να την βοηθήσει να δει το υλικό από προσωπικές στιγμές με διάφορες ερωτικές συντρόφους του, που ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε κοινοποιήσει μέσω διάφορων προφίλ στο διαδίκτυο.

Κατά την επισκόπηση του υλικού, ανακάλυψε πως υπήρχαν εικόνες και με την ίδια, χωρίς πάντως να εμφανίζεται το πρόσωπο της, αλλά το κορμί της.

Η γυναίκα, που θέλει να κάνει καταγγελία και να στραφεί νομικά εναντίον του Στάθη Παναγιωτόπουλου, έχει δισταγμούς και συμβουλεύεται νομικούς, καθώς φοβάται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα ακολουθήσει την καταγγελία θα αποκαλυφθεί δημοσίως η ταυτότητα της και θα συζητηθεί το όνομα της, κάτι που εκείνη δεν επιθυμεί.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου, υπενθύμισε ακόμη στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την πρώτη καταγγελία σε βάρος του, έχει προσδιοριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Τι φέρνει η εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς

Φιλιππίδης - Νίνου: η κατάθεση, η σχέση με φίλη του γιού του, τα “στραβά μάτια” και η χλιδή (βίντεο)

“Το Πρωινό”- Γαρδέλης: Δεν είναι βιασμός, είναι συναίνεση αν δεν το καταγγείλεις αμέσως (βίντεο)