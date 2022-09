Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - σχολεία: Τι ισχύει για rapid test, μάσκες και καραντίνα

Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ για το πρωτόκολλο που θα τεθεί σε εφαρμογή για τα σχολεία. Ποιοι πρέπει να κάνουν rapid test, τι θα γίνεται αν υπάρχει κρούσμα στην τάξη.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα μέτρα αντιμετώπισης του covid-19 σε σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών κλπ, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ.

Τι ισχύει για τους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, εισέρχονται στις σχολικές μονάδες, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ), όπου υπηρετούν με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Ο παραπάνω υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία φορά ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ).

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και μέλους του προσωπικού με συμπτώματα περιστατικών COVID-19

Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:

Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/της μαθητή/τριας.

Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο , με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.

, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

(μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/ της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊoύ COVID-19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ' οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).

Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου

Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η εκπαιδευτικός, μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ ή μέλος του λοιπού προσωπικού ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.

Ο/Η μαθητής/τρια και το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (πχ φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.

