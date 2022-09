Life

Τζάστιν Μπίμπερ: Ανησυχία για την υγεία του προκαλεί ανάρτηση

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανακοίνωσε ότι σταματά την περιοδεία του «Justice World» για λόγους υγείας. Η ανάρτηση που ανησύχησε τους θαυμαστές του.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ χρειάζεται ακόμα λίγη ξεκούραση.

Ο Καναδός σούπερ σταρ της ποπ ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση ότι σταματά για άλλη μια φορά την παγκόσμια περιοδεία του «Justice World» για λόγους υγείας.

«Νωρίτερα φέτος, δημοσιοποίησα τη μάχη μου με το σύνδρομο Ramsay-Hunt που προκαλεί εν μέρει παράλυση του προσώπου. Ως αποτέλεσμα αυτής της ασθένειας, δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω το σκέλος της περιοδείας μου στη Βόρεια Αμερική» διευκρίνισε ο τραγουδιστής με ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Μετά από ξεκούραση και διαβούλευση με τους γιατρούς, την οικογένεια και την ομάδα μου, πήγα στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια να συνεχίσω την περιοδεία» ανέφερε ο Τζάστιν Μπίμπερ.

«Εμφανίστηκα σε έξι συναυλίες, αλλά υπήρξαν συνέπειες. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκα στο Rock, στο Ρίο και έκανα το καλύτερο για τον κόσμο στη Βραζιλία».

«Μετά την αποχώρησή μου από τη σκηνή, με κυρίευσε η εξάντληση και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δώσω προτεραιότητα στην υγεία μου αυτή τη στιγμή» εξήγησε προσθέτοντας: «Έτσι θα κάνω ένα διάλειμμα από τις περιοδείες προς το παρόν. Θα είμαι καλά, αλλά χρειάζομαι χρόνο για να ξεκουραστώ και να γίνω καλύτερα».

«Σας ευχαριστώ για τις προσευχές και την υποστήριξή σας σε όλο αυτό! Σας αγαπώ όλους με πάθος!» σημείωσε.

Προτού ανακοινωθεί η αναστολή, στο πρόγραμμα της περιοδείας συμπεριλαμβάνονταν ακόμα 70 συναυλίες μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Όπως ανέφερε πηγή στο TMZ υπάρχει πιθανότητα ο τραγουδιστής να ξαναρχίσει την περιοδεία εάν αισθανθεί πάλι υγιής.

