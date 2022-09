Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: μηνύματα και παγκόσμια θλίψη για τον θάνατό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλυπητήρια μηνύματα από όλον τον κόσμο για τη μεγάλη απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ με πολιτικούς και αξιωματούχους απ’ όλο τον κόσμο να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Λιζ Τρας: Η Ελισάβετ ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας απέτισε φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, δηλώνοντας ότι ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία. Η χώρας μας αναπτύχθηκε και γνώρισε την ευημερία κατά τη βασιλεία της. Η Βρετανία είναι η μεγάλη χώρα που είναι σήμερα χάρη σε εκείνη», δήλωσε η Τρας, μιλώντας έξω από το γραφείο της στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Μπόρις Τζόνσον: η πιο θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η χώρα βιώνει μια βαθιά και προσωπική αίσθηση απώλειας με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Φαινόταν τόσο διαχρονική και τόσο υπέροχη που φοβάμαι ότι είχαμε φτάσει να πιστεύουμε, σαν παιδιά, ότι απλά θα συνεχίζει και θα συνεχίσει», δήλωσε ο Τζόνσον. «Το ένα μετά το άλλο κύματα θλίψης απλώνονται όλο τον κόσμο, από το Μπαλμόραλ --όπου όλες οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια-- και φθάνοντας πολύ πέρα από τη χώρα αυτή και σε όλη τη μεγάλη Κοινοπολιτεία εθνών, που τόσο αγαπούσε η βασίλισσα και τόσο την αγαπούσε και εκείνη».

Βέλγιο: Συλλυπητήρια Στόλτενμπεργκ

«Βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β'» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «για περισσότερα από 70 χρόνια, ήταν παράδειγμα ανιδιοτελούς ηγεσίας και δημόσιας υπηρεσίας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Βασιλική Οικογένεια, στους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, και στον λαό της Κοινοπολιτείας».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποχαιρετά μια «καλόκαρδη βασίλισσα» και «φίλη της Γαλλίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία απεβίωσε απόψε σε ηλικία 96 ετών, κάνοντας λόγο για μια «καλόκαρδη βασίλισσα» που άφησε «ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της».

«Η Μεγαλειότητά της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενσάρκωσε τη συνέχεια και την ενότητα του βρετανικού έθνους για περισσότερα από 70 χρόνια. Τη θυμάμαι ως φίλη της Γαλλίας, μια καλόκαρδη βασίλισσα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της», έγραψε ο πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της.

Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Μεγαλειότητάς της, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Εκ μέρους του ουκρανικού λαού, εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία για αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Συλλυπητήρια από τον Καναδά και την Ιρλανδία

Οι Καναδοί σε όλη τη χώρα θα θρηνήσουν την απώλεια της βασίλισσας, ανακοίνωσε η γενική κυβερνήτρια του Καναδά Μαίρη Σάιμον μέσω του Twitter, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

«Οι Καναδοί θα θρηνήσουν την απώλεια της βασίλισσας. Ας αφιερώσουμε μια στιγμή για να τιμήσουμε τη μνήμη της μεγαλειότητάς της με τον δικό μας τρόπο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινς εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο της Ελισάβετ Β΄, χαρακτηρίζοντάς την «μια αξιοσημείωτη φίλη της Ιρλανδίας».

Υπενθύμισε επίσης «τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ελισάβετ για τη μακροχρόνια φιλία» των δύο χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέκκας για “Ναυάγιο” Ζακύνθου: Παρακολουθούμε πολλές διάσημες παραλίες του Ιονίου (βίντεο)

Ερντογάν - Δημοσκόπηση: Κατρακυλά η δημοτικότητά του

Λάρισα: θρίλερ με τον θάνατο 35χρονης - δολοφονία “βλέπουν” οι Αρχές