Ο Τεντόγλου χρυσός στο Diamond League

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, μετά τον αποψινό άθλο του έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτάει το πολυπόθητο διαμάντι!

To πρώτο διαμάντι της καριέρας του παρέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τον θρίαμβο του στον τελικό του μήκους στο Diamond League της Ζυρίχης, με άλμα στα 8,42μ. (0,0, στην 6η προσπάθεια του)! Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, μετά τον αποψινό άθλο του, αναδείχθηκε νικητής της σειράς για το 2022 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου (στους άνδρες) που κατακτάει το πολυπόθητο διαμάντι!

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι είχε άκυρη την πρώτη προσπάθεια του, ενώ στη δεύτερη προσγειώθηκε στα 8,14μ. και αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση. Στην τρίτη προσπάθεια το άλμα του ήταν στα 7,96μ. και στην τέταρτη στα 8,03μ., χάνοντας όμως προσωρινά την κορυφή, καθώς ο Αμερικανός Μαρκίς Ντέντι έφθασε τα 8,16μ. Ωστόσο, η απάντηση του Έλληνα πρωταθλητή ήταν άμεση, σημειώνοντας 8,33μ. στην πέμπτη προσπάθεια και 8,42 μ. στο έκτο και τελευταίο άλμα του.

Στη δεύτερη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,18μ. βρέθηκε ο Μαρκίς Ντέντι και στην τρίτη ο Κουβανέζος Μαϊκέλ Μασό με 8,05μ.

Πλέον ο Τεντόγλου στοχεύει στην κατάκτηση της κορυφής και σε Παγκόσμιο ανοιχτού στίβου, που είναι και ο μοναδικός τίτλος που λείπει από την πλούσια συλλογή του.

