Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: Χιλιάδες κόσμου έξω από το Μπάκιγχαμ (εικόνες)

Κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της Βασίλισσας.



Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, με δάκρυα στα μάτια, και τραγούδησαν όλοι μαζί, αυθόρμητα, το «Ο Θεός σώζει τη βασίλισσα» όταν κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου της.

Ένα διπλό ουράνιο τόξο διακρινόταν στον ορίζοντα του Λονδίνου λίγο προτού το πλήθος βυθιστεί στη σιωπή, τη στιγμή που η σημαία χαμήλωνε, σημάδι ότι η βασίλισσα δεν είναι πια στη ζωή.

«Μεγαλώσαμε μ’ αυτήν να είναι πάντα εκεί», είπε η σύμβουλος Μάργκαρετ Πάρις, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. Η Πάρις έκανε μια διαδρομή 32 χιλιομέτρων για να βρεθεί στα Ανάκτορα, αφού άκουσε νωρίτερα ότι η βασίλισσα δεν ήταν καλά.

Η Ελισάβετ πέθανε γαλήνια στο σπίτι της στη Σκωτία, σε ηλικία 96 ετών. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Κάρολος, 73 ετών, είναι πλέον βασιλιάς.

Το κλίμα στην πλατεία μπροστά από το Μπάκιγχαμ ήταν πολύ διαφορετικό πριν από τρεις μήνες, όταν η βασίλισσα εμφανίστηκε στο μπαλκόνι για να χαιρετίσει το τεράστιο πλήθος που απολάμβανε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πλατινένιου Ιωβηλαίου. Σήμερα, η αγωνία μετατράπηκε σε σοκ όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Λονδρέζοι και τουρίστες στριμώχνονταν στην πύλη για να διαβάσουν την επίσημη ανακοίνωση.

Σταδιακά, άρχισαν να καταφθάνουν χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί κρατώντας λουλούδια.

«Αισθανόμουν ότι εδώ γράφεται ιστορία και έσπευσα στο παλάτι. Πολύ ξεχωριστή στιγμή για τις διακοπές μου», είπε ο Ναμπίλ Ντοκράτ, ένας τουρίστας ατπό τη Νότια Αφρική.

Την αίσθηση ότι πρόκειται για ιστορική στιγμή είχαν και οι κάτοικοι του Εδιμβούργου, στη Σκωτία. «Είναι μια από αυτές τις ημέρες που όλοι θα ρωτάνε, πού ήσουν εσύ; Όπως, πού ήσουν όταν δολοφονήθηκε ο Κένεντι; Πού ήσουν την 11η Σεπτεμβρίου;» εξήγησε η Λόρα ΜακΓκι, μια 37χρονη δικηγόρος. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκτιμούν, είτε είναι φιλοβασιλικοί είτε όχι, ότι εκείνη υπηρέτησε εκπληκτικά και επί πολλά χρόνια τη χώρα», πρόσθεσε.

Στο Μπάκιγχαμ, ο 22χρονος φοιτητής Άνταμ Γουίλκινσον-Χιλ έφτασε με μια αγκαλιά λευκά κρινάκια, εκ μέρους μιας ομάδας φίλων του που δεν μπορούσαν να βρεθούν στην πρωτεύουσα. «Είναι τεράστιο σοκ για το έθνος», είπε.

