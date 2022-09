Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός - “φωτιά” παρά την μείωση τον Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε αρκετά είδη. Ξέφυγε κατά πολύ το κόστος στην Ενέργεια. Πόσο ακρίβυναν κατηγορίες τροφίμων και υπηρεσιών.

Στα ύψη παραμένει ο πληθωρισμός παρά τη μικρή υποχώρηση στο 11,4% τον Αύγουστο από 11,6% τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ Αυγούστου 2022 με τον αντίστοιχο του Αυγούστου 2021 προέκυψε αύξηση 11,4%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Ο Γενικός ΔΤΚ τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022, παρουσίασε μείωση 0,3%.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,9% έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2020.

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα: κατά 18,5% σε ψωμί και δημητριακά, κατά 18% στα γαλακτοκομικά και κατά 25,5% στα λάδια.

Σπάει κάθε κοντέρ το φυσικό αέριο με ανατίμηση 261,3%, ενώ ακριβότερο κατά 65% είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 38,5% το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μεγάλες οι αυξήσεις και για τις μεταφορές: κατά 71% ανατιμήθηκαν τα εισιτήρια με αεροπλάνο και κατά 25,4% αυτά με πλοίο. Τα ταξί κοστίζουν 32,9% ακριβότερα.

Ανατιμήσεις 16% καταγράφονται στα ξενοδοχεία, ενώ το τουριστικό πακέτο ήταν 12% ακριβότερο.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 11,4% τον μήνα Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

13,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. 1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). 2,7% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 31,4% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. 9,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. 2,7% στην ομάδα Υγεία , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. 16,0% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο. 2,3% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές. 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 3,7% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

2,2% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες.

ΣΥΡΙΖΑ: Ακρίβεια Μητσοτάκη με διψήφιο πληθωρισμό για 5ο συνεχόμενο μήνα

Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρονται τα εξής: «Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την παγίωση του πληθωρισμού σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 11,4% τον Αύγουστο, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα σε διψήφιο ποσοστό και πάνω από δύο μονάδες υψηλότερος από τον μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Μάλιστα, οι αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα κυμαίνονται από 17,1% έως 25,5%, ενώ και στον ηλεκτρισμό, την ενέργεια και τα καύσιμα οι αυξήσεις είναι πολλαπλάσιες του γενικού δείκτη, με αποκορύφωμα την αύξηση 261,3% στο φυσικό αέριο. Η ακρίβεια Μητσοτάκη δεν χτυπάει λοιπόν όλους το ίδιο. Κυρίως υποφέρουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Με αυτή την κυβέρνηση η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η αύξηση της φτώχειας και των ανισοτήτων, η υπερχρέωση και ο κίνδυνος λουκέτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν γίνει κανόνας. Ένα κανόνας που πρέπει να ακυρωθεί. Όσο πιο σύντομα φύγει η κυβέρνηση που φτωχοποιεί βίαια την κοινωνία, που καταπατά δημοκρατικές αρχές, θεσμούς και δικαιώματα, τόσο συντομότερα θα ανασάνει η κοινωνική πλειοψηφία».

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει «Σταθερή είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγούστου που κυμάνθηκε στο +11,4%, εμφανίζοντας ελάχιστη αποκλιμάκωση σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι Έλληνες πλήρωσαν φέτος το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, πιο ακριβά -τουλάχιστον κατά 31,4%- τις δαπάνες για ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας και ηλεκτρισμό, κατά 13,2% τις αγορές για τη διατροφή τους, κατά 16,0% τα έξοδα για τις μεταφορές τους και κατά 6,7% τις δαπάνες για ξενοδοχεία και εστίαση. Γι' αυτό τον λόγο, έχουμε επανειλημμένως αναδείξει ότι ο πληθωρισμός, μεταφράζεται σε αυξήσεις τιμών άνω του 25% για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αποτελούν άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης των μικρομεσαίων και των ευάλωτων νοικοκυριών. Ο κ. Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο αρνούνται όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουμε προτείνει για πλαφόν στη λιανική τιμή ενέργειας, τη στοχευμένη μείωση των φόρων κατανάλωσης και τους σοβαρούς ελέγχους, ειδικά στις αγορές με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά όπως η αγορά ενέργειας. Εξαγγέλλει μανιωδώς επιδόματα για τα πάντα, υιοθετώντας αυτό που κάποτε ξόρκιζε, μετονομάζοντας τα σε pass! Τους θυμίζουμε όμως, ότι τα επιδόματα δεν έσωσαν ούτε τους προκατόχους τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίδης - Νίνου: ο Λιάγκας, η αποκάλυψη και το ξέσπασμα στην δίκη (βίντεο)

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η τεράστια περιουσία της σε ακίνητα και καταθέσεις

Κομοτηνή: Περιέλουσε την γυναίκα του με βενζίνη και της έβαλε φωτιά