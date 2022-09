Υγεία - Περιβάλλον

Βέροια: Η Ζωή Ράπτη εγκαινίασε το νέο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων (εικόνες)

Το νέο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», στη Βέροια, εγκαινίασε σήμερα Παρασκευή, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Tο Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», ανταποκρινόμενο στις νέες κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, έχει αναπτύξει καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, προκειμένου να συμβάλει αποφασιστικά στην κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων και μεταβαλλόμενων αναγκών, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Πρόληψης, βάση των οποίων καταρτίζονται οι επιστημονικοί σχεδιασμοί των Κέντρων».

Σε δήλωσή της η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε:

«Στο Υπουργείο Υγείας, υλοποιούμε πολιτικές και χρηματοδοτούμε δράσεις για την πρόληψη κατά των εξαρτήσεων. Από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μου, ασχοληθήκαμε άμεσα με τα ζητήματα που προέκυψαν ως προς την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

Πέρσι, ύστερα από εκτενείς διαβουλεύσεις, προχωρήσαμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ΟΚΑΝΑ, την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ, στην υπογραφή της νέας Προγραμματικής Σύμβασης για τα έτη 2021-2027.

Επίσης, υλοποιούμε δράσεις για την μείωση της βλάβης, την θεραπεία και την απεξάρτηση από την χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε, από τον Μάρτιο του 2020, στην θεσμοθέτηση ενός σαφούς πλέον ρυθμιστικού πλαισίου για την λειτουργία των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης και την χορήγηση ναλοξόνης, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας. Λειτουργήσαμε τον πρώτο ΧΕΧ στην Αθήνα, ενώ σχεδιάζουμε με τον ΟΚΑΝΑ, την αδειοδότηση κινητού Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Επίσης, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδιάζουμε δράσεις υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, όπως ενίσχυση των δράσεων “street work”, όπου παρέχεται ιατρική υποστήριξη και χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και αναπτύσσουμε Ψηφιακό Μητρώο τοξικοεξαρτημένων ατόμων που υποστηρίζονται από τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απ. Βεσυρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κ. Καλαϊτζίδης, οι βουλευτές Ημαθίας κ. Αν Μπαρτζώκας, Λ. Τσαβδαρίδης και Αγγ. Τόλκας, οι Δήμαρχοι Βέροιας και Νάουσας κ. Κ. Βοργιαζίδης και Ν. Καρανικόλας ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κ. Αθ. Θεοχάρης, η Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» κα Νίκη Καρατζιούλα και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία κ. Γ. Σαλιάγγας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Βέροια, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επισκέφτηκε τον Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον δραστήριους Συλλόγους Ψυχικής Υγείας, που λειτουργεί Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές, με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, καθώς και Στέγη Δημιουργίας, όπου, χάρη στους εθελοντές, προσφέρεται δημιουργική απασχόληση ατόμων με ψυχικές διαταραχές, των οικογενειών και των φροντιστών τους.

