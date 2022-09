Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: 2073 περιστατικά σε 11 μήνες

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στις Αρχές. Ιδρύονται 12 νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά από σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως Μιχαήλ Καραμαλάκη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, αποφασίστηκε η ίδρυση 12 νέων Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, τα νέα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας ιδρύονται στα κάτωθι Αστυνομικά Τμήματα:

Καλλιθέας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

Α’ Αχαρνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Αμπελοκήπων- Μενεμένης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

Β’ Πατρών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας

Λάρισας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας

Α’ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου

Χανίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων

Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Σερρών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών

Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας

Χαλκίδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας

Αγρινίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας

Υπενθυμίζεται πως από τον Οκτώβριο του 2021, λειτουργούν ήδη έξι (6) Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Τα πέντε εξ’ αυτών στην Αττική στα Α.Τ. : Ομονοίας, Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Περιστερίου ,Αγίας Παρασκευής, Αλίμου και

ένα στη Θεσσαλονίκη, στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Καθένα από τα γραφεία αυτά έχει στελεχωθεί με 15 ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αλλά και με την απαιτούμενη ευαισθησία, πολίτες που προβαίνουν σε καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Επιπροσθέτως, καθένα από τα Γραφεία διαθέτει περιπολικό για προσαγωγές και συλλήψεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Στο διάστημα από 11/09/2021 έως και τις 31/07/2022, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, τα έξι Γραφεία έχουν διαχειριστεί 2073 περιστατικά Ενδοοικογενειακής Βίας. Για όλα τα ανωτέρω περιστατικά σχηματίστηκαν δικογραφίες οι οποίες παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Ως προς την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, επισημαίνεται ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ σε πρόσθετες εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Τριακόσια εξήντα έξι 366 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και

Εννιακόσια δέκα 910 στελέχη παρακολούθησαν το διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (πρόγραμμα HELP).

