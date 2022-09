Κόσμος

Ο Κάρολος επισήμως Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου (βίντεο)

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαδοχής στον παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξη του Καρόλου Γ' ως βασιλιά, καλύφθηκε τηλεοπτικά για πρώτη φορά.



Ο Κάρολος Γ' ανακηρύχθηκε επίσημα Βασιλιάς, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο τελεί σε εθνικό πένθος δύο ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαδοχής στον παλάτι του Αγίου Ιακώβου ξεκίνησε στις 12.00 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε. Πρόκειται για μια επίσημη τελετή ανακήρυξης που καλύπτεται τηλεοπτικά για πρώτη φορά και στην οποία παρευρίσκεται η σύζυγος του Καρόλου, Καμίλα, και ο πρωτότοκος γιος του Ουίλιαμ.

«Έχω βαθιά επίγνωση της μεγάλης κληρονομιά, των καθηκόντων και των βαριών ευθυνών του αξιώματος που έχω πλέον αναλάβει. Αναλαμβάνοντας αυτές τις ευθύνες. θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το εμπνευσμένο παράδειγμα που μου δόθηκε στη στήριξη της συνταγματικής κυβέρνησης και στην επιδίωξη της ειρήνης, της αρμονίας και της ευημερίας των λαών των νησιών, των βασιλείων και των εδαφών της Κοινοπολιτείας σε όλο τον κόσμο», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Βασιλιάς Κάρολος ο Γ'.

Λίγο αργότερα θα λάβει χώρα η ανάγνωση της απόφασης ανακήρυξης από τον εξώστη του παλατιού του Αγίου Ιακώβου.





Στην συνέχεια το Κοινοβούλιο θα ορκιστεί πίστη στον νέο βασιλιά και θα υποβάλει τα συλλυπητήριά του.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η πρωθυπουργός της χώρας και τα βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα γίνουν δεκτά από τον Κάρολο.

