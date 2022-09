Πολιτική

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Η ομιλία του Πρωθυπουργού

Η ομιλία του Πρωθυπουργού, στα εγκαίνια της 86ης ΔΕΘ, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.

Είκοσι μία παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας παρουσίασε από το βήμα της 86ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για 8 μέτρα άμεσης στήριξης, 12 μόνιμες παρεμβάσεις και 1 μεγάλη τομή που αφορά τη στέγη των νέων- συνολικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

«Η Ελλάδα προχωράει σε πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο λαός μας τα τελευταία τρία χρόνια πέρασε μία πανδημία, αντιστάθηκε σύσσωμος στις οργανωμένες μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο και το Αιγαίο, υπέμεινε και διδάχθηκε από τα χτυπήματα της φύσης, κι όμως πρόκοψε. Κέρδισε μία χαμένη τετραετία και προγραμματίζει την επόμενη δεκαετία» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

