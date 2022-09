Αθλητικά

Eurobasket: Η Σλοβενία λαχτάρισε αλλά, καθάρισε… το Βέλγιο

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στις αρχές της τελευταίας περιόδου, αλλά «ξύπνησαν» τον Ντόντσιτς.

Το Βέλγιο «παίδεψε» για τρία δεκάλεπτα την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σλοβενία, αλλά δεν κατάφερε να διαχειριστεί το άγχος από τη στιγμή που προηγήθηκε στο σκορ (64-63), στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου.

Στο τέλος όμως μίλησε η κλάση του Λούκα Ντόντσιτς, που οδήγησε τους Σλοβένους στο τελικό 88-72 και τους έστειλε στα προημιτελικά του EuroBasket 2022, απέναντι στο νικητή που θα προκύψει από τη συνάντηση Ουκρανία - Πολωνία.

Ο άσος των Ντάλας Μάβερικς τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους (7/15 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 9/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα) κι έγινε ο πρώτος στην Ιστορία της διοργάνωσης, τα τελευταία 30 χρόνια, με +30 πόντους σε τρία συνεχή παιχνίδια.

Ο Ντόντσιτς ξεκίνησε με 3/3 τρίποντα στο πρώτο τρίλεπτο και οι Βαλκάνιοι προηγήθηκαν με 16-8 μόλις στο 4ο λεπτό, δείχνοντας ότι θα έχουν ένα εύκολο απόγευμα απέναντι σε μια μαχητική αλλά μονοδιάστατη και χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο ομάδα, που προσπαθούσε να μείνει στο παιχνίδι μόνο με τα μακρινά σουτ.

Αυτό το πέτυχε σε ένα βαθμό, με αποτέλεσμα να μειώσει σε 24-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο ακολουθώντας από κοντά την ομάδα του Σέκουλιτς (44-41).

Στο ίδιο μοτίβο κύλησε και η τρίτη περίοδος, με τη διαφορά να παραμένει στους τρεις πόντους (63-60) στο 30΄ και το Βέλγιο, όπως προαναφέρθηκε, να προσπερνά με 64-63 στις αρχές του τελευταίου δεκάλεπτου.

Κι ενώ το προβάδισμα θα περίμενε κάποιος να δώσει ψυχολογία στο συγκρότημα του Γκέργκια, συνέβη το αντίθετο. Η Σλοβενία απάντησε με επιμέρους σκορ 10-1, προεξάρχοντος του Ντόντσιτς στην επίθεση και το συνακόλουθο 73-65 έβαλε τέλος στα όποια όνειρα του Βελγίου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-19, 44-41, 63-60, 88-72

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Μπλάζιτς 3 (1), Τσάντσαρ 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντίμετς, Ντόντσιτς 35, Γκόραν Ντράγκιτς 11 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μούριτς, Ζόραν Ντράγκιτς 6, Νίκολιτς, Πρέπελιτς 13 (2), Σάμαρ, Τόμπι 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ).

ΒΕΛΓΙΟ (Γκέργκια): Μπακό 2, Μπέγενμπεργκ, Μπρατάνοβιτς, Ντε Ζέουβ 6 (1), Ζιλέτ 15 (2/11 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Λεκόμτ 16 (1), Λιμπέρ 6, Εμβεμά 7 (1/8 τρίποντα), Ομπασόχαν 3 (1), Τούμπα 2, Ταμπού 9 (3), Βάνχουιν 6.

