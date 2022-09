Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: πότε θα γίνει η κηδεία της και ποια θα είναι η διαδικασία

Η μεγαλοπρεπής κηδεία και η πομπή για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο αναμένονται στην κηδεία στο αβαείο του Ουέστμινστερ στις 11.00 τοπική ώρα.

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται στην αίθουσα χορού του κάστρου του Μπαλμόραλ στην Σκωτία, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Θα μεταφερθεί στην συνέχεια στο ανάκτορο του Χόλιρουντχάουζ και στον καθεδρικό ναό του Εδιμβούργου πριν φθάσει την Τρίτη στο Λονδίνο όπου θα εκτεθεί σε τετραήμερο λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ Χολ, το παλαιότερο τμήμα του κτιρίου του Κοινοβουλίου, έπειτα από πομπή στους δρόμους του Λονδίνου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, το φέρετρο θα αναχωρήσει από το ανάκτορο του Ουέστμινστερ και θα κατευθυνθεί προς το αββαείο του Ουέστμινστερ, όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία.

Στην συνέχεια, το φέρετρο θα μεταφερθεί με πομπή μέχρι το κάστρο του Ουίνδσορ, όπου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα γίνει η ταφή.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο διάδοχος του θρόνου, και ο αδελφός του Χάρι μαζί με τις συζύγους τους Κέιτ και Μέγκαν επισκέφθηκαν μαζί τον τόπο όπου οι βρετανοί πολίτες αφήνουν λουλούδια στην μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ μπροστά στις πύλες του κάστρου του Ουίνδσορ.

Η συνάντησή τους έγινε με πρωτοβουλία του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

