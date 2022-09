Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Ζούμε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Ιστορία παρουσιάζει, δυστυχώς, σημάδια οπισθοδρόμησης, υπογράμμισε ο Ποντίφικας.

«Πριν από λίγες ημέρες, είχα πει ότι ζούμε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε διαφορετικές φάσεις. Τώρα μπορώ να πω ότι πρόκειται για έναν ολικό, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», τόνισε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος, με ιδιαίτερη αναφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις συνέπειές της, αλλά και σε άλλες συγκρούσεις, σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

«Εντατικοποιούνται αναχρονιστικές συγκρούσεις, επανέρχονται ακραίοι, κλειστοί, επιθετικοί εθνικισμοί, με νέους πολέμους που πλήττουν ηλικιωμένους, παιδιά και αρρώστους και οι οποίοι προκαλούν παντού καταστροφές», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

«Μετά από τους δυο Παγκόσμιους Πολέμους νομίζαμε ότι ο κόσμος είχε μάθει να πορεύεται, σταδιακά, προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, πολλαπλών μορφών συνεργασίας. Η Ιστορία, όμως, παρουσιάζει, δυστυχώς, σημάδια οπισθοδρόμησης», ολοκλήρωσε ο Αργεντινός ποντίφικας.

