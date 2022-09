Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Επίθεση με πέτρες και μπογιές στο πολιτικό του γραφείο

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ανάρτηση του στα social media, επισημαίνει ότι δεν πτοείται από τέτοιες ενέργειες.

Επίθεση με πέτρες και μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι στις 21.35 το βράδυ του Σαββάτου στην πολυκατοικία όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα να προξενήσουν φθορές.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ ο Υπουργός σε ανάρτηση του στα social media, επισημαίνει ότι δεν πτοείται από τέτοιες ενέργειες.

Ειδικότερα ο κ. Θεοδωρικάκος στην ανάρτηση του αναφέρει: "Κάποιοι θρασύδειλοι έριξαν μπογιές και πέτρες στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζεται το πολιτικό μου γραφείο. Ελπίζω τα επόμενα βράδια να έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν στην ζωή τους. Έτσι και αλλιώς κανείς δεν πτοείται...."

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) September 10, 2022

